Cote d'Ivoire: District des Montagnes - Le Vice-Président annonce l'inauguration d'importantes infrastructures dans les mois à venir

Le Vice-Président de la République, Tiémoko Meyliet Koné était à Guiglo, ce samedi 14 septembre 2024, à la journée d'hommage au Président de la République, Alassane Ouattara.

Celui qui représentait le Chef de l'Etat, a félicité les populations des régions du Cavally, Guemon et du Tonkpi pour cette cérémonie d'hommage au Président Alassane Ouattara.

« Le Président de la République place sa confiance en vous, en votre énergie, en votre détermination, en votre créativité et en votre capacité à réinventer votre District. Ces bases solides nourrissent l'espoir, et je peux vous assurer que l'élan remarquable de progrès, que j'ai pu constater dès mon arrivée, se poursuivra avec le Président de la République », a indiqué Tiémoko Meyliet Koné.

Qui en poursuivant a souligné qu'aujourd'hui (samedi 14 septembre), ils inaugurent le pont N'Zo, que le Président Alassane Ouattara a fait construire pour rapprocher davantage les deux rives et permettre une meilleure fluidité des transports.

Et d'annoncer : « Dans les prochains jours, ce sera l'inauguration des Hôpitaux Régionaux de Guiglo et de Duékoué, rénovés et modernisés pour le bien-être des populations ».

Le Vice-Président a aussi annoncé que dans les mois à venir, ce sera l'inauguration des tronçons routiers Man-Kouibly et Guiglo-Taï, en cours de bitumage, pour améliorer la mobilité entre ces localités.

Mais, dit-il le Président Alassane Ouattara ne s'arrêtera pas là. « Pour aller encore plus loin, toutes vos aspirations consignées dans le livre blanc qui m'a été remis aujourd'hui, serviront de référentiel pour un développement plus harmonieux, équilibré et structuré de vos trois régions », a-t-il promis pour répondre aux attentes des populations consignées dans un livre blanc à lui remettre.

Et de relever que par cette initiative, les populations du district des montagnes ont anticipé l'appel lancé par le Président de la République au Premier Ministre, à l'effet d'accélérer la préparation du Plan National de Développement 2026-2030, véritable socle des futurs projets du pays.

« Je vous encourage, dans cette perspective, à continuer à oeuvrer ensemble avec humilité et solidarité, pour le service de votre District et de notre grande Nation », a-t-il affirmé pour terminer.