Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - Brazzaville abrite le premier forum économique des femmes

La chambre nationale des femmes cheffes d'entreprises et entrepreneures du Congo ( CNFCEEC) organise, du 16 au 18 septembre, à Brazzaville la première édition du « Women économic forum » sur le thème « inkluzion. »

L'objectif de cette rencontre est de dynamiser et de promouvoir l'esprit entrepreneurial des femmes en République du Congo puis à travers l'Afrique. Ce forum vise également à favoriser la mutualisation des projets et l'inclusion de toutes celles et ceux souhaitant accompagner l'entrepreneuriat au Congo. Il ambitionne également de renforcer les liens entre les femmes entrepreneures à l'échelle internationale.

L'événement réunit donc des femmes entrepreneures, cheffes d'entreprises et porteuses de projets, ainsi que des professionnelles de divers secteurs venus notamment du Congo, de la RDC et de la France. Au programme de ces journées, on note l'entrepreneuriat coopératif, les master class, les panels sur le thème « Le développement d'une politique régionale dans les PME et les PMI féminines », pertinences et défis de la Zlécaf ». Les ateliers de formation et des partages d'expérience ainsi qu'une exposition-foire pour promouvoir les produits et services font aussi partie des activités prévues.

A cela s'ajoutent des thématiques liées à l'accès au financement, les métiers de demain, l'investissement dans l'agroalimentaire et les opportunités de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) seront abordées durant les trois jours du forum.

Soulignant la nécessité pour les femmes de mutualiser leurs efforts, la présidente fondatrice de la CNFEEC, Flavie Lombo, a indiqué que l'individualisme et l'égoïsme freinent la réussite. Ainsi, elle a invité les femmes à participer aux différents programmes, à partager la détermination, l'esprit d'inclusion sociale, l'amour et la solidarité. « On a pris du temps pour mettre en place ce forum parce que nous voulons partager une expérience avérée avec les femmes entrepreneuriales, artisanales du Congo. L'objectif étant de booster leur autonomisation en vue d'une réussite certaine. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de réussite ici mais nous souhaitons qu'elles se démarquent davantage », a-t-elle déclaré.

Signalons que ce forum est placé sous le patronage de la première dame du Congo, Antoinette Sassou-N'Guesso, représentée par la ministre des Petites, Moyennes entreprises et de l'Artisanat, Jacqueline Lydia Mikolo. La ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, Marie Cécile Mboukou-Kimbatsa, a aussi rehaussé de sa présence.