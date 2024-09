Tunisie: Présidentielle 2024 - A Béja, Zouheir Maghzaoui promet d'accorder la priorité à la céréalicuture et l'infrastructure dans le nord-ouest

Tunis — Le candidat à l'élection présidentielle Zouheir Maghzaoui s'est rendu, lundi, dans le cadre de sa campagne, à Béja où il a affirmé son engagement à accorder une attention toute particulière à l'infrastructure dans les régions du Nord-ouest en général.

Il est regrettable de voir que les coupures d'eau durent des jours dans des zones riches en ressources hydrauliques, a-t-il lancé, dénonçant la marginalisation des régions intérieures, le Nord-ouest en particulier. Le candidat a, également promis de faire de la promotion de la céréaliculture dans ces régions une première priorité et de leur permettre, ainsi, de retrouver leur rôle historique dans la garantie de l'autosuffisance et de la sécurité alimentaires et qui leur valait le nom de "grenier de Rome".

Zouheir Maghzaoui a, dans le même ordre d'idées, souligné le besoin de restituer le rôle économique et social de la Société tunisienne du sucre (STS), mettant en évidence son important potentiel d'emploi.

Zouheir Maghzaoui a, en outre, promis d'accorder tout l'intérêt requis au dossier de l'hôpital régional pluridisciplinaire et déclaré que son programme électoral comprend plusieurs axes, dont notamment la promotion de l'emploi et des investissements publics et le développement du secteur des transports. La régularisation de la situation des ouvriers des chantiers et des retraités figure en tête de ses priorités.

Le candidat à la présidentielle s'est déplacé dans plusieurs délégations de Béja, à savoir Amdoun, Nefza et Béja ville, où il est allé à la rencontre des citoyens et écouté leurs préoccupations. Au cours de cette visite, l'équipe de campagne de Zouheir Maghzaoui a, à cette occasion, distribué des dépliants électoraux contenant les principaux points de son programme.