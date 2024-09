Ile Maurice: Sun Ltd améliore son bénéfice de 62 %...

... Mais appréhende l'impact financier du «Climate Risk Levy» et du réalignement salarial

Les prochains résultats financiers de Sun Ltd, le pôle hôtelier du groupe Ciel, pourraient être négativement impactés. En cause : la fermeture prolongée de Shangri-La Le Touessrok, l'imposition rétrospective de la Corporate Climate Risk Levy de 2 % en 2024 et l'application du réalignement salarial, confirmé d'ailleurs pour fin septembre. Cependant, les performances financières du groupe hôtelier pour l'année financière se terminant au 30 juin 2024 demeurent positives malgré certains défis.

S'appuyant sur une industrie hôtelière en croissance avec des arrivées touristiques de 1,3 million pour l'année financière 2024, dont 63 % provenant des marchés traditionnels, Sun Ltd a engrangé des revenus de Rs 5,4 milliards. Cela représente une hausse de 11,7 % par rapport à l'année précédente, avec notamment un revenu par chambre disponible (RevPAR) en augmentation de 18,3 % et un taux d'occupation stable à 79,4 %, contre 79,1 % lors de l'exercice 2023.

Quant à l'Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, il a progressé de 18,1 % pour atteindre Rs 1,8 milliard, améliorant la marge à 33,4 %, contre 31,6 % en 2023. Il convient de mentionner des gains exceptionnels réalisés, soit Rs 265 millions issus du changement de la structure d'actionnariat d'Ambre Resort, qu'il faut prendre en compte.

Le bilan financier note par ailleurs que le bénéfice net pour l'année s'est élevé à Rs 1,7 milliard, soit une augmentation de 62,1 % par rapport à la même période en 2023. Les liquidités disponibles s'établissaient à un niveau confortable de Rs 1,5 milliard, selon la direction de Sunlife, tandis que la dette nette a poursuivi sa tendance baissière à Rs 2,7 milliards, principalement en raison des remboursements de prêts. En conséquence, le ratio d'endettement a baissé de 22,7 % en 2023 à 16,7 % en 2024.

En ce qui concerne les résultats financiers de Riveo Ltd (discontinued operations), qui détiendra et opérera Touessrok Ltd, Anahita Hotel et Loisirs des Îles Ltée après la restructuration de Sun en deux entités distinctes, à savoir Sun Ltd et Riveo, le chiffre d'affaires de Riveo a atteint Rs 3,4 milliards, affichant une légère croissance du RevPAR de 1,1 %. Les réservations à venir pour les établissements de Sunlife, à savoir Sugar Beach, Long Beach, La Pirogue et Hôtel Ambre, Île aux Cerfs étant désormais sous Riveo, montrent une croissance encourageante malgré les ajustements sectoriels.

Parallèlement, le groupe mise sur la nouvelle proposition de valeur (Employee Value Proposition) annoncée le 29 août pour renforcer l'engagement du groupe hôtelier afin de mieux comprendre et améliorer l'expérience des employés tout au long de leur carrière. Baptisée «You are our gift of kindness», elle s'articule principalement autour de six axes : la reconnaissance des employés, l'intégration des nouvelles recrues, le Job Purpose, les mesures de solidarité, le work-life experience et le plan de carrière.

Le groupe a déjà commencé à mettre en place plusieurs initiatives depuis le début de l'année, dont un meilleur encadrement des nouvelles recrues avant leur premier jour (pre-onboarding) et l'adoption d'un mentor pour chacune d'elles. Les employés ont également accès à Typsy, une plateforme éducative en ligne dotée de cours animés par des experts, des quiz, des activités et des badges de micro-certifications.