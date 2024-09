Algérie: Célébration du Mawlid Ennabaoui - Diverses activités religieuses et culturelles au Sud du pays

Ouargla — Des activités religieuses et culturelles entre récitation du Saint Coran, processions, chants religieux (Madih et Tahlil) louant les valeurs de l'Islam et la Sira Ennabouia (ligne de conduite du prophète Mohamed QSSSL), ont eu lieu à travers les wilayas du Sud du pays pour marquer la célébration du Mawlid Ennabaoui (naissance du prophète QSSSL).

A Ouargla, la célébration a donné lieu à l'organisation au niveau de la mosquée Abou-Dher El-Ghifari, outre les chants religieux, à une cérémonie, présidée par les autorités locales, en l'honneur des élèves apprenants et récitants du Saint Coran et de Hadith

(paroles du prophète), en plus de la remise de titres de voyages Omra à certains Imams à l'occasion de la célébration de leur Journée nationale.

Une ambiance similaire empreinte de ferveur spirituelle et d'attachement aux traditions a marqué la célébration de cet évènement religieux dans la wilaya de Djanet qui a abrité diverses activités, dont des conférences et halaqate louant les vertus et le message du prophète Mohamed (QSSSL), en plus de la remise de cadeaux aux récitants du Saint Coran et de Hadiths.

Illizi n'a pas dérogé à la règle en organisant à la mosquée Hassan Ben-Thabet d'une réception en l'honneur des lauréats des concours des récitants du Saint Coran et de Hadiths.

Des chants et Madih entonnés par des chorales à vocation religieuse et d'autres animés par des troupes folkloriques et de Karkabou ont marqué la célébration de la fête du Mawlid dans la wilaya de Timimoun qui a offert, à l'occasion, des repas aux invités et passagers, en plus de l'organisation d'actions de solidarité et des cérémonies de circoncision au profit d'enfants issus de familles nécessiteuses et de remise d'effets vestimentaires.

Dans la wilaya de Ghardaïa, l'évènement, mis à profit pour octroyer des aides aux personnes démunies, a également donné lieu, dans la ville de Métlili, à l'organisation, dès l'avènement du mois hégirien de Rabie El-Awal, du Maoussem "Rakb Ennabi" durant quatre jours rehaussés par des exhibitions de Fantasia et de Méharis, avant d'être sanctionné par un grand diner traditionnel.

La mosquée "Okba Ben-Nafaa" au quartier Bouhraoua (Ghardaïa) a servi, en cette circonstance religieuse, de cadre à une réception en l'honneur de 25 récitants du Saint Coran lors de laquelle leur ont été remis des primes et diplômes d'honneur.

Dans la wilaya de Tamanrasset, où l'évènement est aussi fêté avec toute la sacralité voulue, à travers des processions et rituels au niveau des mosquées de la wilaya, a été donné lieu également à des rencontres familiales conviviales pour partager des plats traditionnels et échanger de vœux.