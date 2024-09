Congo-Kinshasa: L'Assemblée nationale et le Sénat ouvrent leurs sessions ordinaires ce lundi

La session ordinaire de septembre s'ouvre ce lundi 16 septembre tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Les parlementaires reprennent dès ce lundi matin le chemin du Palais du peuple après trois mois de vacances parlementaires.

Au cours de cette session essentiellement budgétaire, les deux chambres du Parlement vont concentrer leurs travaux sur l'examen et le vote de la réédition des comptes 2023, du collectif budgétaire 2024 ainsi que du budget 2025. Elles vont aussi mettre en place des groupes parlementaires et des commissions spéciales.

Dans la perspective de l'ouverture de cette session budgétaire, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a reçu la semaine dernière la Première ministre, Judith Suminwa, qui lui a assuré que le Projet de Loi des Finances exercice 2025 serait déposé dans le délai :

« On va, bientôt, en respectant les principes de la LOFIP [Loi relative aux finances publiques], venir déposer le Projet de Loi des Finances, exercice 2025, le Projet de Loi portant Reddition des comptes exercice 2024 et le Projet de loi Rectificatif exercice 2024. Nous avons été investis depuis le 12 juin, et depuis lors, le travail a commencé. Parce que nous avons été investis sur base d'un programme d'actions du Gouvernement qui a été validé ici au niveau de l'Assemblée nationale ».

Outre les matières budgétaires, l'Assemblée nationale focalise ses priorités sur l'amélioration du quotidien de la population, affirme le rapporteur, Jacques Djoli, aux présidents des groupes parlementaires.

« La production législative doit se concentrer sur notamment la question de la sécurité à l'Est, la question de la reconstruction nationale à travers le programme de développement local de 145 territoires, avec les infrastructures, la question de l'exploitation des ressources naturelles qui doit profiter au peuple, la question de l'évaluation du Grand projet du chef de l'Etat sur la gratuité de l'enseignement de base (...), sur la gratuité de la maternité et la couverture santé universelle et d'autres questions qui doivent attirer l'attention des honorables députés ».

Concernant le contrôle parlementaire, le président Vital Kamerhe promet de transformer les questions écrites introduites pendant les vacances en question orales, pour s'assurer de la bonne gestion de la chose publique.