Algérie: Journée nationale de l'imam - La responsabilité des imams est grande dans la transmission du message des chouhada

Setif — Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a affirmé lundi à Sétif que "la responsabilité des imams est grande dans la transmission du message des chouhada et des moudjahidine aux générations futures, lequel constitue un devoir pour tout un chacun afin de parachever l'édification de l'Algérie".

Présidant à la maison de la culture "Houari Boumediene" l'ouverture d'un séminaire national sur "le rôle des imams et enseignants du Coran dans le soutien de la glorieuse révolution libératrice", tenue à l'occasion de la journée nationale de l'imam (15 septembre), le ministre a relevé que les imams et cheikhs ont joué "un rôle central" durant les résistances populaires et la révolution libératrice en "diffusant la conscience de la nécessité de préserver l'unité du pays et de recouvrer sa souveraineté" citant l'Emir Abdelkader parmi beaucoup d'autres ayant mis en échec les tentatives du colonialisme français d'effacer l'identité nationale.

Les imams doivent aujourd'hui, a-t-il ajouté, "mener la bataille de la sensibilisation pour la préservation du pays, de ses origines et de ses fondements".

Il a en outre ajouté que "la préservation du pays et de sa stabilité ne peut être sans la coopération de tous", invitant les imams et cheikhs à "s'armer du savoir pour répandre la conscience, éclairer la société et sauvegarder le référent religieux national".

La rencontre qui a regroupé des imams et cheikhs vise à mettre l'accent sur le rôle de l'imam dans l'affrontement du colonialisme français et la préservation de l'identité algérienne à travers les axes liés aux "discours religieux et la mobilisation révolutionnaire", "l'enseignement coranique durant la révolution", "la mosquée et la transmission du message des chouhada", "des exemples d'imams et d'enseignants du Coran durant la glorieuse révolution".

Le ministre a procédé d'autre part à la pose de la première pierre d'une école coranique à la ville d'El Eulma et a inauguré une autre école à la cité Tbinet de Sétif et la mosquée "Abdelhamid Benbadis" dans la commune de Hammam Sokhna.