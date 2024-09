Algérie: Etablissement ARTs et Culture - Lancement des concours 'Nouvelle' et 'Al-Kalima Al-mouaâbira'

Alger — L'Etablissement Arts et Culture de la wilaya d'Alger a lancé un appel à candidature pour la 17e édition du concours "Nouvelle" intitulé "Premier Novembre 1954...70 ans après" et la 19e édition du concours "Al-Kalima Al-mouaâbira" (parole expressive) intitulé "Un poème pour la Palestine", et ce dans le cadre de la célébration du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de libération, indique un communiqué de l'Etablissement.

Les deux concours ont pour objectif de "raviver l'esprit de compétition parmi les plumes créatives afin de leur permettre de libérer leurs talents et créativités littéraires et poétiques" pour être "une plateforme pour les auteurs et les jeunes talents" sans distinction d'âge, écrivant en arabe classique et dialectal, Tamazight et français.

Le dernier délai pour le dépôt des œuvres des candidats est fixé au 17 octobre prochain, date coïncidant avec le 63e anniversaire de la journée de l'immigration (manifestations du 17 octobre 1961). La remise des prix (trois prix pour chaque langue) se déroulera lors d'une cérémonie qui sera organisée en parallèle avec la célébration de l'anniversaire du déclenchement de la Guerre de libération.

Concernant la 17e édition du concours "Nouvelle", l'organisateur exige que les œuvres déposées n'aient pas été publiées ni primées auparavant et qu'elles doivent être envoyées en trois exemplaires ne dépassant pas 10 pages à l'adresse suivante: Concours Nouvelle, Bibliothèque de jeunesse, Didouche Mourad, 40-38 Didouche Mourad, Alger.

S'agissant de la 19e édition du concours "Al-Kalima Al-mouaâbira", le règlement intérieur du concours stipule que les œuvres poétiques déposées n'aient pas été publiées ni primées auparavant et qu'elles doivent être envoyées en trois exemplaires ne dépassant pas trois pages à l'adresse suivante: Concours Al-Kalima Al-mouaâbira, Bibliothèque de jeunesse Didouche Mourad 38-40 Didouche Mourad - Alger.