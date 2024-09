communiqué de presse

Nous, Mohamed Ould Cheikh El Ghazwany , President de la République Islamique de Mau- ritanie, Président en exercice de l'Union Africaine et Moussa Faki Mahamat, Président de la Commission de l'Union Africaine, agissant en nos qualites respectives, suivons avec gravite l'évolution de l'épidémie de la variole du singe, Mpox sur notre continent.

Nous avons, en particulier, pris connaissance des rapports détaillés transmis par Africa CDC sur l'evolution du Mpox et sur les efforts consentis pour faire face à sa propagation à la date du 13 septembre 2024 (35e semaine épidémiologique).

Le bilan de 26 544 cas, dont 5 732 confirmés, et 724 décès, alerte autant qu'il inquiète. L'onde de propagation n'épargne, semble-t-il, aucune région africaine.

Nous sommes profondément inquiets par l'impact de cette épidémie sur deux segments particulièrement vulnérables: les enfants et les femmes.

Nous saluons la proactivité d'Africa CDC dans la gestion de cette crise sanitaire, notamment pour avoir déclaré, en parfaite intelligence avec l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé), à temps, le Mpox comme Urgence de Santé Publique de Sécurité Continentale (USPSEC). Nous engageons CDC Afrique à poursuivre la coordination soutenue avec l'OMS, acteur mondial dans ce domaine.

Nous exhortons tous les États Membres de l'Union africaine à renforcer leurs systèmes de surveillance et de dépistage, et à intensifier les campagnes de sensibilisation et de vaccina- tion, en accordant la priorité aux personnes les plus vulnérables et en veillant à ce que les vaccins soient accessibles aux communautés les plus fragiles.

Dans ces circonstances exceptionnelles, la solidarité africaine est à la fois une urgence et une exigence face à l'immensité des besoins des pays les plus touchés. Endiguer la propa- gation du Mpox est une responsabilité collective.

Pour ce faire, nous devrions mobiliser et organiser l'aide en faveur des pays les plus affec- tés.

600 millions de dollars et plus de 10 millions de vaccins seraient necessaires pour mettre un terme à cette épidémie en Afrique.

Il est vital que l'administration rapide et efficace des vaccins soit effectuée sans faiblesse aucune pour contenir la propagation du virus .

À cette occasion, nous tenons à remercier vivement tous les partenaires internationaux qui ont déjà apporté des contributions significatives et les encourageons à redoubler d'efforts.

Nous lançons un appel d'urgence à tous les autres partenaires qui n'ont pas encore donné corps à leurs promesses de le faire dans les meilleurs délais possibles.

Nous appelons solennellement la communauté internationale à intensifier ses efforts pour garantir succès et efficacité au Plan Continental de Préparation et de Réponse au Mpox.

Ensemble, nous annonçons la tenue d'une réunion de haut niveau du Comité des Chefs d'État d'Africa CDC dans tous les prochains jours.

À cette rencontre, seront conviés les présidents des Communautés Économiques Régionales, les Chefs d'État des pays affectés ainsi que nos partenaires internationaux , afin de renforcer notre riposte face à cette épidémie et de mobiliser toutes les ressources financières nécessaires pour soutenir le plan continental.

Nous appelons, avec force et gravité , tous nos partenaires à faire preuve de solidarité envers l'Afrique et à soutenir le plan de réponse continental avec méthode, dans la cohésion, l'ordre et la cohérence.

SEM Mohamed OULD CHEIKH EL GHAZOUANI, Président en Exercice de l'Union Africaine

Monsieur Moussa Faki Mohamed Président de la Commission de l'Union Africaine.