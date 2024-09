Algérie: Mawlid Ennabaoui - Une occasion pour mettre en exergue la diversité du patrimoine socio-culturel

Alger — Le peuple algérien célèbre, lundi, la fête du Mawlid Ennabaoui, correspondant au 12 Rabie el Aouel 1446 de l'hégire, à travers des traditions authentiques qui reflètent la diversité du patrimoine culturel et social lié à fête religieuse.

A cette occasion, le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a tracé un riche programme d'activités religieuses et culturelles, prévoyant notamment des causeries ou "Dourouss" sur les hauts faits du Prophète Mohamed (QLSSSL) au niveau des mosquées outre l'organisation de concours de récitation et de psalmodie du Saint Coran.

La célébration de cette fête religieuse se distingue selon la région, par des traditions sociales et culturelles aussi riches que diversifiées, héritées de génération en génération, avec en commun les concours de récitation du Saint Coran, les cérémonies de distinction des récitants, souvent ponctuées par un aperçu sur la vie et l'oeuvre du Messager d'Allah et des chants religieux (Madih) à travers toutes les mosquées du pays.

Les festivités populaires collectives reflètent l'une des plus belles images de la célébration du Mawlid Ennabaoui, comme c'est le cas à Cherchell (Tipasa), où les habitants célèbrent cette occasion à travers "El Menara", une tradition collective ancrée dans la société.

A Tenes (Chlef), les familles commémorent Mawlid Ennabaoui par "Flouket Al-Mawlid" pour apporter le sourire aux enfants et évoquer la Sîra (biographie) et les vertus du Prophète à travers différents m'dihs religieux.

Dans la wilaya de Beni Abbès, les festivités religieuses et culturelles à cette occasion attirent des milliers de visiteurs, faisant de cet événement annuel l'une des célèbres fêtes de la région. La Semaine du Mawlid est une occasion culturelle et religieuse très respectée par les habitants de la région de Gourara.

A Alger, les soirées familiales constituent le noyau de ces festivités, tandis que les marchés et quartiers populaires connaissent une ambiance particulière reflétant la célébration de la fête du Mawlid Ennabaoui, en témoignent les tables de vente de bougies et de différents types d'encens (Bakhour), largement demandés lors de cette occasion.

Par ailleurs, les festivités dans la wilaya de Ghardaïa, reflètent l'attachement des populations locales aux traditions ancestrales, en serpentant les ruelles des ksour tout en entonnant collectivement des chants religieux faisant l'éloge au prophète QSSSL.

A Constantine, la célébration du Mawlid Ennabaoui, se caractérise par une forte affluence sur les mosquées et les Zaouïas, où l'on récite des Versets du Saint Coran et anime des Halaqate de Dikr et de Madih.

A l'Ouest du pays, les familles tlemceniennes, célèbrent des traditions et des coutumes incontournables, en s'habillant de tenues vestimentaires traditionnelles authentiques, à l'instar de la "Chedda" de Tlemcen.

Par ailleurs, la tradition de "Tbouchir" ou "Bouchra", un cortège sillonnant, plusieurs jours durant, les artères de la ville, en entonnant des chants religieux et des Madih, se veut la manifestation majeure des festivités de célébration du Mawlid Ennabaoui à Mostaganem.

Les familles tiennent à célébrer la veille du Mawlid Ennabaoui, afin de perpétuer cette tradition dans la mémoire collective.