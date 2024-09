Tchad: Inondations - Au moins 487 décès et des moyens très insuffisants pour aider les sinistrés

Le Tchad paye un lourd tribut aux inondations depuis un mois et demi. Le dernier bilan donné vendredi 13 septembre par les autorités et les Nations unies (ONU) fait état de 487 décès recensés, soit 146 de plus en une semaine.

Le bilan des inondations au Tchad continue d'enfler : 487 décès, près d'1,7 million de personnes touchées, 200 000 maisons détruites et 66 000 têtes de bétail perdues, un chiffre important dans un pays où l'élevage est une activité économique et sociale centrale. Selon le Comité national de prévention et de gestion des inondations, 117 départements sur 120 sont victimes de ces inondations.

La province la plus touchée en termes de personnes affectées est la région du Lac. Mais le bilan humain est surtout lourd dans les régions du sud du pays, en particulier en Logone-Oriental et Mayo-Kebbi (à l'ouest) ainsi qu'en Ouaddaï et Wadi-Fira (à l'est). Dans ces régions, les populations ont été surprises par les très fortes précipitations auxquelles elles ne sont ni habituées, ni préparées, nous expliquait récemment un expert de l'ONU.

La semaine dernière, l'ONU jugeait nécessaire un plan de réponse de 97 millions de dollars américains. Mais à peine moins de 10% de cette somme était disponible, ce qui est largement insuffisant pour venir en aide aux sinistrés, d'autant que les précipitations se poursuivent ces derniers jours, faisant craindre des crues encore plus importantes des principaux cours d'eau du pays.