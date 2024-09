Maroc: Mondial-2024 de futsal - Les Lions de l'Atlas réussissent leur entrée en lice

Tachkent — Les Lions de l'Atlas ont réussi leur entrée en lice en Coupe du monde de futsal, en battant le Tadjikistan 4 buts à 2, lundi à Tachkent, en match de la première journée du groupe E. A travers un doublé de Othmane Boumezou (1e min, 29e) et les buts de Soufiane Charraoui (37e) et Idriss Raiss El Fenni (38e), l'équipe marocaine a été récompensée pour sa technicité et son jeu rapide, mais surtout pour sa patience, face à un adversaire engagé physiquement et très enthousiaste.

Les Marocains ont frappé d'entrée sur une balle arrachée à la défense tadjike, qui a fini par être placée dans la cage par Boumezou, bien placé dans la zone adverse. Après ce but précoce, l'équipe marocaine a pu gérer la déferlante d'une équipe tadjike animée par la volonté de revenir au score, grâce notamment au gardien de but Abdelkrim Anbia, décisif derrière un mur défensif rouge bien organisé.

Les contre-attaques marocaines, à défaut d'assommer l'adversaire avant qu'il ne retrouve son équilibre, constituaient un vrai poison pour les Tadjiks, qui sombraient au fil des minutes dans l'impatience et la précipitation, lequel état d'esprit se traduisait par un semblant de domination de l'équipe du Tadjikistan, qui multipliait, certes, les assauts mais sans grande efficacité. Côté marocain, la patience des hommes de Hicham Dguig a fini par payer, avec un second but signé Boumezou, cette fois-ci à la conclusion d'une contre-attaque.

Mais ce n'était pas d'emblée gagné pour les Lions de l'Atlas qui ont dû gérer quelque quatre minutes sous la pression, après la réduction du score par Samandar Rizomor (34è). Mais le coup de grâce de Charraoui, puis le but de El Fenni, ont scellé le sort du match en faveur des Marocains, malgré une deuxième réduction de score, signée Fayzali Sardorov (39è).

Pour leur prochaine sortie, les Marocains affrontent, le 19 septembre à Tachkent, le Panamá lourdement battu lundi par le Portugal (10-1).