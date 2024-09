Angola: Le pays réalise le Recensement Général de la Population dix ans après

Luanda — L'Angola réalise à nouveau le Recensement Général de la Population et de l'Habitation, cette fois avec l'introduction du mode numérique, dix ans après le premier exercice statistique fait en période postindépendance.

Le précédent recensement, réalisé du 16 au 31 mai 2014, avait révélé que le pays comptait 25 789 024 habitants.

Comme celui d'il y a 10 ans, le Recensement Général de 2024 est un processus essentiel pour la société angolaise, car il fournira des indicateurs concrets et actualisés, essentiels à la définition des politiques publiques et à la prise de décision.

Malgré la possibilité de collecter des informations à l'aide de tablettes dotées d'un logiciel de collecte de données approprié, la tâche semble assez ardue, vu le mouvement démographique et immobilier survenu à cette époque, sur tout le territoire national, d'où une plus grande rigueur, un plus grand engagement et sérieux sont requis de la part de toutes les personnes impliquées pendant les 30 jours du recensement qui débutera le 19 de ce mois.

Dans cette action réside le défi, à grande échelle, d'obtenir et de garantir des informations statistiques structurelles de qualité, qui regroupent les principales caractéristiques démographiques et sociales les plus récentes de la dernière décennie.

Il est cependant unanime que les données à fournir aux agents recenseurs, dans cette mission difficile mais pas impossible, sont fidèles et réelles, dans le sens de permettre à la société de savoir combien d'habitants compte le pays, où ils se trouvent et leur mode de vie, ce qui contribuera certainement à la mise à jour de la base de données de l'Exécutif, à la planification, à l'exécution et à la gestion des tâches dans les domaines les plus variés.

Sous le thème « Ensemble, nous comptons pour l'Angola », le recensement est organisé par le gouvernement angolais, à travers l'Institut national de la statistique.

Le processus implique 79.423 agents de terrain, répartis en 67.131 recenseurs et 12.092 superviseurs, qui assureront le travail sur tout le territoire national.

La cérémonie formelle de lancement aura lieu mercredi prochain (18), dans les installations de l'Institut national de la statistique.

La réalisation du recensement est une recommandation des Nations Unies qui se déroule tous les dix ans, en vue de cataloguer la dynamique des populations des pays et de faciliter une prise de décision affirmée dans les politiques publiques du gouvernement.

Le Recensement général de la population et de l'habitat 2024 devait débuter le 19 août, après avoir été reporté à septembre pour des raisons logistiques.

Le premier recensement en Angola a été effectué avant l'indépendance nationale en 1970.