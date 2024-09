Ile Maurice: Recrutement accéléré pour la police et les «State Law Officers»

Le ministère de la Fonction publique s'engage dans un recrutement massif pour plusieurs ministères, avec une attention particulière portée aux postes vacants depuis de nombreuses années. En juillet et en août, des entretiens ont eu lieu pour pourvoir des postes non pourvus depuis longtemps dans la fonction publique. En juin de cette année, 599 recrues ont officiellement rejoint les rangs de la force policière. Toutefois, il semble que le processus de recrutement ne s'arrête pas là.

En effet, nous apprenons que ceux qui n'ont pas réussi les entretiens lors de la dernière session pourraient avoir l'opportunité de passer un nouvel entretien. En parallèle, la Public Services Commission (PSC), qui n'avait pas procédé au recrutement de State Law Officers depuis un certain temps, finalise actuellement les dossiers de plusieurs candidats déjà sélectionnés.

Le Premier ministre, Pravind Jugnauth, avait pris l'engagement de recruter 4 000 policiers entre 2022 et 2024. En juin, en réponse à une question parlementaire du député rouge Ehsan Juman, le Premier ministre avait indiqué que de 2020 à juin 2023, 870 policiers avaient été recrutés, 678 hommes et 192 femmes. Uniquement pour cette année, en juin, 599 nouvelles recrues ont officiellement rejoint les rangs de la force policière. Cette vague de recrutements semble prometteuse, mais une nouvelle opportunité se dessine pour ceux qui n'ont pas réussi les entretiens précédents : un deuxième exercice de recrutement pourrait leur permettre de postuler à nouveau.

Parallèlement, la PSC, malgré le manque crucial de State Law Officers, n'avait pas procédé à de nouvelles embauches depuis plusieurs années. Le manque d'officiers au bureau du Directeur des Poursuites Publiques (DPP) avait été une préoccupation persistante en raison des départs et des transferts. Actuellement, le processus de recrutement pour les Temporary State Counsels semble se dynamiser. Les entretiens ont été finalisés et les nominations sont attendues ce mois-ci ou en octobre.

La Judicial and Legal Service Commission se concentre actuellement sur la prestation de serment des nouveaux avocats, prévue pour le 27 septembre, avant de se consacrer aux nouveaux Temporary State Counsels qui rejoindront bientôt le service. L'appel à candidatures avait été lancé le 5 juin et les nouvelles recrues seront affectées soit au bureau de l'Attorney General soit à celui du DPP. Les municipalités connaissent égale- ment une activité de recrutement accrue.

Plusieurs postes vacants, qui n'avaient pas été pourvus depuis des années, seront bientôt comblés avec le recrutement de nouveaux serving officers.

Cependant, cette dynamique contraste fortement avec d'autres secteurs où les engagements pris pour le recrutement de nouveau personnel restent en suspens. Depuis plus d'un an, les court officers expriment leur frustration face aux difficultés croissantes pour assurer leurs fonctions en raison d'un manque de personnel. Cette situation a engendré des retards importants dans le traitement des dossiers et une surcharge de travail qui affecte gravement le moral et l'efficacité des équipes en place. Malgré leurs efforts continus pour attirer l'attention des autorités sur ces problèmes, le recrutement de court officers se fait toujours attendre.

La situation est tout aussi préoccupante dans le secteur de l'éducation. Les enseignants du secondaire subissent les conséquences du manque de personnel dans les collèges, une problématique qui se fait sentir de plus en plus. Malgré les promesses et les annonces de recrutement, ces domaines demeurent en souffrance.