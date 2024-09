Ile Maurice: Le «flyover» inauguré

Après cinq mois de travaux, le flyover de Wooton a été inauguré hier par le ministre des Infrastructures nationales, Bobby Hurreeram, en présence des élus de la région, d'Alan Ganoo et de Jugdish Joypaul. Le projet a coûté Rs 380 millions. Dans son discours, Bobby Hurreeram a expliqué que ce flyover, d'une longueur d'un kilomètre, est le plus long du pays et que ce soft launch marquait la fin de la première partie des travaux. Désormais, les travaux se feront au niveau du bas pour fluidifier le trafic entre Quartier-Militaire et Curepipe.

La veille, le ministre avait participé au Corporate Brand Launch de la Construction Industry Authority. Après avoir parlé d'un secteur qui emploie 50 000 personnes, avec 600 projets de drains et 409 projets routiers complétés, il a déploré une pénurie d'ingénieurs.

Par la suite, le discours de Bobby Hurreeram a pris une tournure assez surprenante, qui avait des allures d'adieux. Après avoir parlé du Metro Express et du pont sir Anerood Jugnauth, il a déclaré : «Ceci n'est pas seulement l'héritage que je laisse, mais le vôtre aussi, car vous avez été là pendant tout le parcours. Ceci peut ressembler à un discours d'adieu, mais ça ne l'est pas. C'est simplement un hommage à vous tous ici qui avez rendu possible le rêve d'une île Maurice moderne.»