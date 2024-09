Angola: Le pays n'a aucun cas de variole du singe

Luanda — Le ministère de la Santé a démenti lundi l'existence de cas de variole du singe en Angola. Une vidéo a récemment circulé sur les réseaux sociaux d'un citoyen angolais de 46 ans qui, en raison de symptômes de lésions cutanées (boutons) et de fièvre, a été admis à l'hôpital municipal de Cuimba et a ensuite été évacué vers l'hôpital provincial de Mbanza Kongo.

Concernant ce patient, le ministère de la Santé a signalé qu'une enquête a été ouverte pour obtenir de meilleurs résultats, des échantillons du cas suspect ont été envoyés au Laboratoire de l'Institut National de Recherche en Santé, qui se sont révélés négatifs au virus Mpox.

Dans un communiqué de presse envoyé à l'Angop, à Luanda, le Ministère de la Santé a réitéré l'absence de cas de variole du singe dans le pays.

L'institution a informé que le secteur reste en état d'alerte et que tout est mis en oeuvre, au niveau individuel et collectif, pour protéger le pays de cette maladie qui touche 15 pays africains, dont la République démocratique du Congo et la Zambie.

Il a mentionné que le Plan National d'Urgence pour le Contrôle de la Variole du Singe est actif, qui guide l'application des mesures recommandées par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

%

Les recommandations comprennent le renforcement de la surveillance épidémiologique et de laboratoire, l'enquête sur les cas suspects, la recherche des contacts et l'application de mesures d'isolement et de biosécurité.

Le ministère de la Santé a révélé qu'il forme des professionnels de la santé, approvisionne les provinces en matériel de biosécurité, médicaments et produits médicaux, notamment dans les zones frontalières avec les Républiques démocratiques du Congo et la Zambie.

Le Monkeypox se manifeste par de la fièvre, des maux de tête et des douleurs musculaires au niveau des articulations, des lymphadénopathies (hypertrophie des ganglions lymphatiques) et une éruption cutanée généralisée ou des lésions sur les muqueuses.

La maladie se transmet entre les personnes, par contact étroit avec les sécrétions, les lésions cutanées d'une personne infectée ou des objets et surfaces contaminés.