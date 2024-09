Algérie: Alger célèbre à ciel ouvert El Mawlid Ennabaoui Ech'Charif

Alger — L'Assemblée populaire communale d'Alger-Centre a célébré lundi à ciel ouvert, El Mawlid Ennabaoui Ech'Charif, offrant, aux familles algéroises, l'opportunité de se livrer, à une série d'activités ludiques, à caractère spirituel, en lien avec l'attachement et la méditation de la vie du Prophète de l'Islam, Mohamed (QSSL).

Organisée au pied de la Grande-poste par l'APC d'Alger-Centre en application du programme régulier d'activités de proximité tracé par la Wilaya d'Alger, la célébration du Mawlid Ennabaoui Ech'Charif a été une opportunité pour proposer aux enfants une série d'activités pédagogiques qui rappellent les qualités sublimes du Prophète de l'Islam, Mohamed (QSSL).

Déroulée en présence de la présidente de l'APC d'Alger-Centre, Mahdia Benghalia et du directeur général de l'Office de la promotion culturelle et artistique (OPCA) de l'APC d'Alger-Centre, Mohamed Amine Zemam, cette célébration, à ciel ouvert, du Mawlid Ennabaoui a drainé beaucoup de familles notamment.

Ainsi, et dans une ambiance solennelle, empreinte de spiritualité, les jeunes lauréats du concours religieux de psalmodie et de mémorisation du Saint Coran, Mohamed Rayan Khellaf (12 ans), Brahim Djabali (10 ans) et Meroua Djabali (12 ans), se sont vus remettre des distinctions honorifiques, alors qu'à la gloire du divin et de son Prophète, des anachids et des chants religieux, ont été entonnés, hors concours, par Romeïssa Hellal (9ans) et Hiba Hellal (11ans), également récompensées.

De son côté, la jeune Hafsa Lylia Boukheddache (12 ans), unique intervenante à déclamer une poésie intitulée "Mohamed, ya Nabina Nour El Madina", s'est également vu encouragée par les organisateurs.

S'adressant essentiellement aux enfants, d'autres activités ludiques, restreintes à l'unique thématique de l'évocation de la vie du Prophète de l'Islam (QSSL), ont consisté en, des ateliers culinaires de préparation de, confiseries spéciales de circonstance, la Tamina dans ses différentes variétés selon chaque région d'Algérie et de dessins et coloriage.

L'organisation d'une Qaâda algéroise, était également au programme de cette journée de célébration, où la tradition ancestrale a été ravivée, à travers les rituels du Henné et la déclamation de, Bouqalet, Madihs et chants religieux, au plaisir des familles et des enfants (maquillés en personnages fantastiques) qui ont également interagi avec des spectacles de magie de marionnettes et de clowns.

Entamées dès la fin de l'après-midi jusqu'en début de soirée, les activités de stands ont, pour leur part, été conduites par des exposants venus de toutes les régions d'Algérie et les représentants de différents organismes officiels, culturels, religieux et sociaux, dépendant de l'APC d'Alger-Centre, de la Wilaya d'Alger et du ministère de la Jeunesse et des sports.

Les artisans, garants de l'Industrie traditionnelle, ont ainsi tenu des étalages dédiés aux bijoux et autres fantaisies, à la maroquinerie, aux souvenirs d'Alger la Capitale, à la présentation de robes traditionnelles de toutes les régions d'Algérie, au moment où de belles fresques autour de la thématique du Mawlid Ennabaoui, réalisées en temps réel devant le public, par des jeunes artistes-peintres autodidactes, ont également attiré le regard de beaucoup de visiteurs.