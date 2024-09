Ile Maurice: Des coupures d'eau en raison de... travaux

Le petit village du Morne était dans l'actualité dernièrement (voir l'express du 23 juillet), justement concernant un problème d'eau. Les villageois se plaignaient de voir de grosses conduites d'eau passer sous leur nez pour aller desservir des hôtels et des Smart Cities sans s'arrêter chez eux. Des travaux pour changer les prétendus vieux tuyaux rouillés dans le village et dans la résidence étaient en cours, mais avançaient à pas de tortue.

Or, dernièrement, ces travaux de remplacement des tuyaux dans le village se sont accélérés, surtout après notre article, pour après retomber dans une sorte de léthargie. Routes creusées, débris éparpillés et poussière, entre autres, mais point d'eau courante. Les travaux effectués par le contracteur n'ont pas été exécutés avec la rapidité et le même respect dû aux habitants des villas et autres quartiers chics. Et les villageois sont privés d'eau pendant plusieurs jours.

Lorsqu'un habitant a mis des photos et un commentaire sur Facebook, samedi, à propos de ces travaux interminables et des coupures d'eau, l'entrepreneur a rappliqué à toute vitesse et a travaillé jusqu'à fort tard dans la nuit. «Et heureusement, nous a dit un villageois, que l'on est en pleine période pré-électorale. Sinon, ils nous auraient tout simplement ignorés. Comme ils l'ont fait durant ces cinq dernières années.» Les habitants espèrent bientôt goûter à l'eau du robinet et ne plus avoir à craindre qu'un enfant fasse une chute dans ces fossés béants.