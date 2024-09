Ile Maurice: Mort suspecte de John Mick Martingale - Un téléphone retrouvé, une fouille qui déraille...

Le soir du samedi 7 septembre, John Mick Martingale se trouvait dans sa cellule au bloc B de la prison de Beau-Bassin. Lors d'une patrouille, un gardien a remarqué que le détenu était en possession d'un téléphone portable. C'est la lumière de l'écran qui a attiré l'attention du gardien. Et ce n'était pas n'importe quel téléphone, mais un Samsung Galaxy Z Flip 5, dont la valeur dépasse les Rs 50 000, comme on l'apprendra plus tard.

Le gardien de faction a alors alerté un assistant surintendant de police (ASP) à son domicile. Étant donné que Martingale était un détenu «high profile», l'ASP a informé son supérieur, qui a ordonné une fouille immédiate de la cellule. Le gardien, accompagné de quatre membres du Prison Security Squad (PSS), est entré dans la cellule de Martingale vers 22 heures.

Les membres du PSS, réputés pour leur fermeté, ont été confrontés à une résistance de la part de Martingale. Ce dernier a refusé de remettre le téléphone et aurait même tenté de le détruire. Une altercation s'est ensuivie. Dans l'échauffourée, Martingale aurait reçu des coups. Les marques relevées sur son corps en sont-elles la conséquence ? John Mick Martingale a été retrouvé mort à 4 h 26 le dimanche matin.

L'Occurrence Book (OB) de la police ne mentionne pas l'heure du décès. Le certificat de décès devrait, en principe, fournir cette information. Ce qui intrigue le plus, c'est que l'OB ne fait aucune mention du téléphone portable ni de la résistance de Martingale lors de la tentative des gardiens de s'en emparer. On ignore également si le téléphone a été récupéré. Si c'est le cas, il serait facile de retracer les correspondances de Martingale. «Même si l'appareil a été endommagé », nous dit-on, « la carte SIM permettrait d'obtenir ces informations. On saurait aussi à quel nom la carte est enregistrée.»

Le médecin-légiste, Ananda Sunnassee, s'est-il rendu sur place comme le prévoit la procédure ? Une autre question reste en suspens : pourquoi un détenu «high profile» comme lui n'a-t-il pas été surveillé de plus près ? «S'il l'avait été», confie un gardien, « peut-être qu'il ne se serait pas pendu, si c'est bien ce qu'il a fait...» Quant aux caméras de surveillance, la plupart ne fonctionnent plus depuis plusieurs mois. Une situation qui semble arranger les autorités pénitentiaires...

Le DPP ne donne pas suite à la poursuite contre l'ukrainienne Olena Levina

Accusée de trafic de drogue d'une valeur de Rs 44 millions avec circonstances aggravantes, l'Ukrainienne Olena Levina, âgée de 30 ans, a reçu la réponse du bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP) vendredi. Son représentant a informé la cour que le DPP avait décidée de ne pas donner suite à cette affaire dans laquelle John Mick Martingale avait été arrêté.

John Mick Martingale, retrouvé mort le 8 septembre, à la prison de Beau-Bassin, était soupçonné d'avoir tenté de faire passer de la cocaïne, estimée à Rs 44 millions, à travers deux passeuses ukrainiennes. Mariia Peresolkina, actrice et influenceuse de 26 ans, et sa compatriote Olena Levina avaient été arrêtées en 2022 alors qu'elles débarquaient d'un vol d'Air Belgium pour des vacances.

Représentée par Me Yousuf Jan Mohamed, Olena Levina avait réclamé la radiation de l'accusation provisoire qui pesait sur elle et elle devra se présenter devant la magistrature de Grand-Port aujourd'hui pour connaître les retombées de sa motion. Quant à Mariia Peresolkina, qui s'était réfugiée en Belgique due à la guerre, elle aurait fait la connaissance du cuisinier Martingale, travaillant à l'étranger.

Elle fera l'objet d'un procès en cour d'assises. Également représentée par Me Yousuf Jan Mohamed, elle avait révélé que le Mauricien, originaire de Curepipe, lui avait payé ses billets d'avion, et l'avait convaincue de transporter une bouteille de gin et une bouteille de vin dans sa valise, prétextant qu'il n'avait plus de place dans la sienne. Mariia Peresolkina a donné naissance à une fille pendant sa détention à la prison des femmes.