Gabon: La population vit au rythme des délestages d'électricité

Selon les explications officielles, le manque d'eau au niveau des barrages hydroélectrique est à l'origine des délestages d'électricité au Gabon, mais la Société d'énergie et d'eau du Gabon est aussi au coeur des gros scandales de détournement de recettes et de pillage via des sociétés écrans montées par les cadres de l'entreprise. Les délestages d'électricité étouffent et provoquent la colère des populations, qui n'en peuvent plus.

Face à tous les problèmes de gestion de la Société d'énergie et d'eau du Gabon (SEEG), le président de la Transition du Gabon, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a limogé la direction de l'entreprise et mis en place une administration provisoire dirigée par Jean Liévin Idoundou Manfoumbi qui a été installé ce lundi. Sa tâche est immense.

Car sur le terrain, les coupures d'électricité sont régulières. Ce lundi, elle vient de se couper au quartier PK 10 de Libreville. Michel Didier Kobé allume son groupe électrogène : « Il supporte toutes les charges à la maison, j'ai un frigidaire, un congélateur, un téléviseur, des ventilateurs. Tranquillement, il supporte. »

Enseignant au lycée technique, il a investi environ 250 000 francs CFA : « Le réservoir à une capacité de 7 litres d'essence, les coupures varient entre 2 et 4 h. C'est largement suffisant. »

Faire avec les délestages

Mais tous les Gabonais n'ont pas les moyens de s'offrir un groupe électrogène. C'est le cas de ces fonctionnaires qui attendent le taxi à côté du siège de la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Une employée témoigne : « La nuit, non seulement il y a la chaleur, il y a les moustiques, ce n'est pas la joie, c'est l'enfer que nous vivons en ce moment. » Sa collègue ajoute : « C'est ce qu'on subit tous les jours et ça, ça stresse les gens. »

Après avoir installé le nouvel administrateur provisoire nommé pour redresser l'entreprise pendant les six prochains mois, le ministre de l'Énergie, Jeannot Kalima a rassuré les populations : « Avec toutes les dispositions qui sont prises, les facilités qui sont octroyées à la SEEG par le chef de l'État, la SEEG va très rapidement apporter des solutions à nos préoccupations. »

Pour résoudre le problème, les militaires au pouvoir ont débloqué 100 milliards de FCFA au profit de la SEEG. Ils ont aussi mis à disposition des groupes électrogènes pour produire davantage d'électricité.