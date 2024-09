Sénégal: Medina Baye - L'arrivée spectaculaire des pèlerins des îles du Saloum

Kaolack — Quelque 2 900 fidèles et disciples de Cheikh Ibrahima Niass (1900-1975) venant des 19 îles du Saloum (Fatick, centre-ouest), ont débarqué samedi au port de pêche de Kaolack pour prendre part au Mawlid international de Médina Baye, a constaté un reporter de l'APS.

L'arrivée de pèlerins provenant des îles du Saloum dans le département de Foundiougne est l'une des activités phares du Mawlid international de Médina Baye. Cette arrivée en pirogues est devenue une tradition. Des spectateurs viennent en nombre au quai de pêche pour suivre l'arrivée des fidèles insulaires.

Des bâches au nombre de huit installées de part et d'autre, une table aménagée pour le petit déjeuner des pèlerins. De petits groupes s'organisent par ci et par là dans l'attente des pirogues.

La scène se passe sous la surveillance des forces de défense et de sécurité et du personnel de la chambre de commerce, qui ont érigé des barrières pour éviter les débordements.

Une équipe médicale est positionnée grâce à la collaboration du comité de développement sanitaire du district de Kaolack.

Il est huit heures 40 minutes. Les spectateurs aperçoivent enfin une rangée de pirogues. Gilets de sauvetage bien noués, un drapeau à l'effigie de Baye Niass flotte. Des centaines de pèlerins débarquent au rythme de chants religieux.

Des valises, des matelas, des fagots de bois, des nattes, des ustensiles de cuisine, des bâches sont visibles un peu partout.

Ces pèlerins viennent des iles de Fayoko, Djirnda, Felir , Rofangue , Baout, Velingara, Diamniadio, Maya, Fambine , Ngadior, Bassoul , Basa , Siwo Mounde, Thialane , Donewar, Diogane Ndagane Foundiougne et Bassoul

"Cette année on est venu avec plus de 45 pirogues venant des différentes localités des dix-neuf iles du Saloum avec beaucoup d'innovations", déclare Badara Diom, maire de la commune de Djirnda et disciple de Baye Niass.

Chaque année les îles du Saloum se mobilisent pour rallier Medina Baye à bord de pirogues pour célébrer la naissance du prophète de l'Islam.

"L'histoire des insulaires des iles du Saloum et Baye Niass peut être résumée en un amour profond envers le fondateur de la Fayda, Baye Niass. Il nous a sorti des ténèbres et nous a ouvert toutes les portes, grâce à sa bénédiction et ses prières. Il a toujours fait le tour des iles du Saloum notamment Djirnda, Diamniadio", rappelle Aliou Diouf, originaire de Fayako, âgé de soixante-dix ans.

Pour Issa Ba, président de la Jammiyah Ansouroudine de Foundiougne, Baye Niass a toujours eu une grande considération pour insulaires du Saloum. A l'époque où il était difficile de rallier les iles du Saloum, Baye Niass se déplaçait à bord d'une pirogue pour venir dans les iles du Saloum

"A l'époque il fallait y aller à voile ou à pagaie. Cheikh Al Islam traversait la mer pour aller retrouver les insulaires", rappelle Issa Ba.

La cité religieuse de Médina Baye va célébrer son Mawlid international, dimanche

Cette célébration marquant la naissance du prophète Mouhammad aura lieu sous l'égide de la Jamhiyatu Ansaru-Diin, une structure qui revendique plus de 500 millions de disciples de Baye Niass (1900-1975) dans le monde.

Pendant une dizaine de jours, des milliers de disciples venant de plusieurs pays d'Afrique, d'Europe, des Amériques et d'Asie convergent vers Médina Baye pour célébrer le Mawlid.

Des délégations officielles participent à l'évènement, qui sera aussi marqué par la journée Al-Quds dédiée à la cause palestinienne. L'inauguration de l'esplanade qui abrite la manifestation religieuse et la cérémonie officielle sont aussi parmi les activités phares.

La nuit du Mawlid sera rythmée de Zikr, c'est-à-dire des chants religieux dédiés au prophète Mouhammad. Elle sera animée par Mouhamadoul Macky Ibrahima Niass.