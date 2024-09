Madagascar: Ambanja - Vingt-deux migrants arrêtés ** Les

Dans une opération, menée dans la nuit du 12 au 13 septembre, les gendarmes de Nosy Be et d'Ambanja ont mis un terme à un projet de départ clandestin. Des renseignements ont été reçus quelques jours plus tôt. À 23h50, une équipe dirigée par un lieutenant a été dépêchée sur le site d'Antoremba, situé dans le fokontany de Ladoany, de la commune rurale d'Ambohimena, le district d'Ambanja.

L'opération, à laquelle ont participé des gendarmes déterminés à lutter contre la migration illégale, s'est soldée par l'arrestation de vingt-quatre individus, dont vingt-deux passagers clandestins. Parmi ces derniers, on compte sept hommes, onze femmes, deux adolescents et deux jeunes enfants, tous en quête d'une vie meilleure, mais pris dans les filets d'un réseau criminel. Deux organisateurs du voyage, âgés de 52 et 56 ans, tous deux domiciliés à Andavakotoko à Hell-Ville, ont été également interpellés.

Les gendarmes n'ont pas seulement arrêté des personnes, mais ils ont par ailleurs saisi des objets d'une importante valeur.

Enquête

Au cours de l'opération, vingt-neuf sacs de chanvre indien, communément appelé « rongony », pesant au total 650 kilos, ont été découverts. De plus, trente-neuf sacs d'alcool de marque « Sambo », représentant environ 1000 litres, deux moteurs hors-bord et une embarcation, témoignant de l'ampleur de l'activité délictueuse, ont été aussi saisis.

Une enquête approfondie est en cours par la Brigade de Hell-Ville, pour faire toute la lumière sur ce réseau de migration clandestine. Ce coup de filet illustre l'engagement des bérets noirs à combattre la migration illégale ainsi que le trafic de drogues et d'alcool de Madagascar vers les îles voisines.

Les responsables de ces pratiques illégales mettent en danger la vie des personnes et nuisent à leur sécurité. Cela rappelle le naufrage tragique survenu, en mars 2023, au large d'Ankazomborona, entre Ambanja et Ambilobe, au cours duquel trente-quatre voyageurs clandestins vers Mayotte ont perdu la vie.