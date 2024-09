Madagascar: Film - « Taste of the Sun » diffusé au Portugal

Le film documentaire « Taste of the Sun », réalisé par Ary-Misa Rakotobe, est diffusé à l'International Heritage Film Festival au Portugal, connu sous le nom de « Heritales ». Ce festival promeut la diffusion du patrimoine à travers différents médias et se concentre sur la diffusion du patrimoine matériel et immatériel ainsi que des modes de vie. Le film documentaire a répondu à un appel à films lancé par le festival et a été sélectionné.

« Heritales» a commencé au mois de juillet pour une durée de trois mois et les films sont projetés en salle et en ligne. Le film « Taste of The Sun », classé dans la catégorie « documentaire de création », a également été sélectionné et sera présenté au Sotambe Zambia International Film Festival en Zambie.

Du 20 au 27 septembre prochains, le film, ayant comme élément de fond le changement climatique qui affecte le Sud de Madagascar, sera ainsi connu dans une autre sphère. C'est le plus grand festival de cinéma qui met en avant les cinéastes de l'Afrique australe. « Taste of the Sun», tourné en 2022, raconte l'histoire de Zafisolo, un éleveur de caprins et producteur de fromage de chèvres dans le district d'Antanimora Sud, dans la région Androy. La sécheresse affecte son activité mais le pousse à être résilient.

Il apprend à gérer sa vie avec le manque d'eau, pour sa famille et pour son bétail, à trouver des pâturages. Il réussit toutefois à envoyer l'un de ses fils à l'université où celui-ci apprend l'agronomie. Le jeune homme aide déjà son père à allier les anciennes et nouvelles techniques. « Le prochain défi pour moi et la maison de production « À Hauteur d'Hommes », avec qui je travaille, est de réaliser et de produire un autre film sur la migration des Antandroy, en raison du changement climatique. Ce sera un film de 80 mn », confie Ary-Misa Rakotobe.