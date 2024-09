Madagascar: Karting - Coupe du Monde - Mboara Razafindratsimba finit treizième

Une déception. Sans la pluie qui a tout gâché, la première participation du pilote de Karting malgache, Mboara Razafindratsimba, aurait pu être tout autre. Avec une pluie torrentielle au rendez-vous, durant la grande finale du championnat du monde de Karting de la catégorie OKN, qui s'est jouée du 12 au 15 septembre en Angleterre, le Malgache Mboara Razafindratsimba a fini treizième mondiale sur les vingt-neuf participants dimanche, sur le circuit PF International Kart Circuit au Royaume Uni.

« Ce n'est définitivement pas le meilleur résultat, mais assez bien en considérant le contexte. J'ai pris beaucoup de temps pour m'habituer et apprendre non seulement le circuit, mais le comportement du kart « republic » avec la motorisation TM. J'ai déjà gagné deux secondes sur les essais libres et j'essaye de faire de mon mieux. Je comprends de plus en plus le comportement et le karting. En finale, la pluie a tout gâché, mais j'ai fini par intégrer le top 13 mondial dès ma première participation », confie Mboara Razafindratsimba.

Sur les vingt-neuf participants, Mboara Razafindratsimba n'a pas démérité. « Avec le niveau des adversaires qui a été très relevé, la concurrence a été très dure. Au départ sachant que je n'ai jamais participé à une compétition avec autant de crainte, j'ai essayé de tout donner pour porter dignement les couleurs de Madagascar. Dommage que j'ai fait une sortie de route. Même l'expérimenté français Hugo Herrouin a été victime d'une sortie de route », conclut le jeune pilote malgache.

Le titre mondial est tombé entre les mains du Britannique Kyuho Lee, un habitué du circuit avec son meilleur temps de tour de piste de 1 minute 04 secondes 309. Le meilleur temps de Mboara Razafindratsimba a été de 1 minute 5 secondes 703 centièmes.