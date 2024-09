Sénégal: Un responsable de la BM prône l'avènement d'une Casamance 'prospère' et 'résiliente'

Ziguinchor — Le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique, Ousmane Diagana, a réitéré samedi soir à Ziguinchor (sud), l'engagement de son institution à oeuvrer en faveur de l'amélioration des opportunités socio-économiques des populations et à bâtir une Casamance plus forte et plus prospère.

En visite à Ziguinchor, dans le cadre du Projet de développement économique de la Casamance (PDEC), M. Diagana, était accompagné d'une délégation de la Banque mondiale, du gouverneur de la région, Mor Talla Tine.

Le coordonnateur du PDEC et son équipe, des chefs de services régionaux, des élus territoriaux de la Casamance, des acteurs de développement, etc., ont pris part à cette visite.

"Nous sommes impatients de voir les résultats de cet important projet et de célébrer les succès qui découleront de cet engagement collectif. Ensemble, nous bâtirons une Casamance plus forte, plus prospère et plus résiliente", a-t-il dit.

Il a souligné que "l'intervention de la Banque dans la zone sud du pays concrétise un engagement fort envers une région riche en potentiel, mais confrontée à des défis complexes".

Le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique et sa délégation ont échangé avec les autorités locales et communautés bénéficiaires du PDEC, pour évaluer les progrès réalisés et discuter des défis et perspectives.

Ousmane Diagana a exprimé sa satisfaction après avoir visité le château de Niamone, dans le département de Bignona, qui est une des réalisations du PDEC.

Cet ouvrage avait cessé de fonctionner en 2019 laissant, du coup, les villages sans approvisionnement en eau.

Sa remise en service samedi grâce à la BM à travers le PDEC permet aujourd'hui aux populations d'avoir accès à l'eau potable et d'alléger les coûts de fonctionnement avec l'introduction d'un système hybride (solaire et électrique)

"Nous demeurons convaincus de son impact sur les conditions de vie socioéconomiques des communautés mais aussi la promotion de la cohésion sociale", a laissé entendre le responsable de la Banque pour l'Afrique.

Lancé en 2022, le PDEC intervient dans les trois régions de la Casamance avec un montant de 45 millions de Dollars US, soit 26 107 088 453 FCFA.

Pour Ousmane Diagana, ce projet (PDEC), soutenu par la Banque Mondiale, vise à catalyser une transformation économique durable en Casamance, en mettant l'accent sur plusieurs axes essentiels du développement à la base.

"Le PDEC vise en outre à renforcer la gouvernance locale résiliente et inclusive axée sur la communauté ; à améliorer la mobilité pour un meilleur accès aux marchés et aux services de base et à améliorer les opportunités socio-économiques des populations etc.", a-t-il expliqué.

Des améliorations qui auront, selon le vice-président de la BM pour l'Afrique, un impact direct sur la qualité de vie des habitants et permettront de renforcer l'inclusion et la cohésion sociale qui sont les fondamentaux d'une bonne superstructure économique.

"Ce projet, fruit d'un dialogue constant avec les autorités locales, les communautés et les partenaires de développement, repose sur une compréhension profonde des besoins et des aspirations de la population de la Casamance", a soutenu Ousmane Diagana.

Il s'agit, à l'en croire, du résultat d'un engagement partagé envers la paix, la prospérité et l'inclusion sociale, en soulignant que chaque grand projet de développement constitue un défi.

"Il est aussi une opportunité de construire ensemble un avenir meilleur, de transformer les défis en moteurs de croissance, et de faire en sorte que chaque citoyen de la Casamance puisse bénéficier des fruits de cette transformation", a-t-il ajouté avant d'exprimer sa gratitude aux partenaires, aux institutions gouvernementales, aux organisations de la société civile et à tous ceux qui ont contribué à la conception de ce projet.

Cette visite du vice-président de la BM pour l'Afrique a été mise à profit par le PDEC pour, entre autres, décliner les défis et perspectives pour l'atteinte des objectifs du projet et sensibiliser davantage le public, à travers la présentation d'un film, sur les efforts déployés par le gouvernement du Sénégal en partenariat avec la Banque mondiale pour améliorer les conditions de vie des populations en Casamance.

Le gouverneur de la région de Ziguinchor, Mor Talla Tine a fait cas du regain d'espoir qui intervient dans un contexte particulier marqué par une nette amélioration de la situation sécuritaire.

"Ce regain d'espoir est d'ailleurs aujourd'hui à l'origine d'un mouvement massif de retour des populations déplacées dans leur terroir d'origine", a souligné M. Tine.

C'est la raison pour laquelle, a-t-il ajouté, le gouvernement s'est engagé résolument, poursuit-il, à mieux accompagné cette cible pour améliorer leurs conditions de retour.

"Ce regain d'espoir est également suscité par le changement de régime intervenu à la suite de l'élection présidentielle de mars 2024 et qui a consacré l'accession au pouvoir de nouvelles autorités dont l'ambition pour la Casamance est connue de tous", a renchéri le gouverneur Tine.

Mor Talla Tine s'est réjoui de l'annonce faite par le président de la République lors d'un Conseil des ministres, de sa volonté de renforcer les actions de l'Etat dans la région à travers un Programme intégré de développement économique et social.

"C'est donc le lieu pour moi de lancer un appel vibrant à tous les partenaires de l'Etat pour que cet objectif visé par ces nouvelles autorités soit concrétisé. La région en a besoin", a plaidé le chef de l'exécutif régional.