Ethiopie: Le pays va lancer son premier compte satellite du tourisme

Addis Abeba — Le ministère du tourisme a révélé que le premier compte satellite du tourisme (TSA) d'Éthiopie sera officiellement lancé demain.

Il s'agit d'un cadre comptable adopté par les Nations Unies et conçu pour mesurer les biens et services associés au tourisme selon les normes, concepts, classifications et définitions internationales. Lors d'un briefing avec les journalistes aujourd'hui, le ministre d'état du tourisme, Sileshi Girma, a annoncé que l'Éthiopie a établi son TSA en collaboration avec d'autres ministères et parties prenantes concernées. En outre, le ministre d'État a dévoilé que le premier compte satellite du tourisme d'Éthiopie sera officiellement inauguré demain au musée commémoratif de la victoire d'Adwa à Addis-Abeba.

La création de la TSA est une initiative stratégique visant à exploiter pleinement le potentiel économique du secteur touristique éthiopien en fournissant des données essentielles pour la formulation de politiques fondées sur des données probantes, la prise de décision et la planification stratégique, a-t-il ajouté, indiquant que l'Éthiopie manque d'un cadre statistique solide pour mesurer et analyser avec précision les contributions économiques du secteur, en s'appuyant principalement sur les arrivées de touristes internationaux et les enquêtes de sortie des visiteurs.

Les lacunes ainsi que l'approche fragmentée de la collecte de données limitent la capacité du pays à tirer pleinement parti des avantages du tourisme et à optimiser son impact économique et entravent l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation efficaces des politiques ainsi que le fonctionnement efficace des entreprises du secteur, a souligné Sileshi.

La TSA offrira des informations sur la contribution du tourisme au PIB, la taille du secteur par rapport aux autres secteurs économiques, la création d'emplois, la contribution du tourisme à l'investissement, l'impact du tourisme international sur la balance des paiements et les recettes publiques générées par les activités touristiques. Le projet TSA de l'Éthiopie a été lancé le 4 février 2023 en collaboration avec le ministère de la Planification et du Développement et diverses parties prenantes des secteurs public et privé, a-t-on appris.

Le Compte satellite du tourisme est un cadre statistique reconnu mondialement, développé par l'Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies (OMT) en collaboration avec la Division de statistique des Nations Unies, le Fonds monétaire international et d'autres organismes internationaux.