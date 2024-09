Seychelles: Le pays maintient la note BB - de Fitch Rating, avec une perspective positive

Fitch Ratings a confirmé la notation de crédit des Seychelles à BB- avec des perspectives positives, qui sont soutenues par des niveaux de revenus relativement élevés, de solides indicateurs de gouvernance de la Banque mondiale et le soutien des créanciers multilatéraux.

Selon les notes publiées vendredi, ces atouts sont contrebalancés par la petite taille de l'économie et la forte concentration dans le secteur du tourisme, ce qui accroît la vulnérabilité aux chocs extérieurs. Le classement indique que le secteur touristique des Seychelles, qui représente directement jusqu'à 25 pour cent de son économie et 40 pour cent des recettes de compte courant, a stagné cette année, avec une croissance des arrivées de visiteurs stable au cours des huit premiers mois d'une année sur l'autre. Les autorités s'attendent à ce que les arrivées atteignent 95 pour cent des niveaux de 2019 d'ici 2025, en baisse par rapport aux projections précédentes.

« Cela est dû à la faiblesse de certaines économies sources, principalement en Europe occidentale, à la forte concurrence d'autres destinations touristiques haut de gamme et à la croissance insuffisante des routes aériennes vers les Seychelles. Les recettes touristiques devraient diminuer de 13 % sur un an en 2024. ", bien qu'ils restent supérieurs aux niveaux d'avant la pandémie, reflétant la stagnation des arrivées et l'abandon des touristes plus dépensiers, principalement en provenance des pays du Golfe et de Russie, et ne connaîtront qu'une croissance marginale en 2025", a déclaré Fitch Ratings.

%

Concernant la croissance économique, Fitch s'attend à une croissance du produit intérieur brut (PIB) de 3 % en 2024 et de 4 % en 2025, avec un impact positif de la Coupe du monde de Beach football en 2025 et des dépenses électorales pré-présidentielles et parlementaires. La croissance potentielle est estimée à environ 3,5 %, soutenue par un solide pipeline d'investissements dans des projets hôteliers de plus de 700 millions de dollars qui devraient être mis en service en 2024-2025. Cela augmentera la capacité de chambres dans le pays de 6,4 pour cent.

En outre, le secteur des technologies de l'information et de la communication (TIC) a enregistré une forte croissance ces dernières années, mais les perspectives de diversification significative pour l'économie semblent limitées. Fitch a déclaré : « Les Seychelles continuent d'afficher de solides performances par rapport aux critères de référence des programmes du Mécanisme de financement élargi (EFF) et du Mécanisme de résilience et de durabilité (RSF) du FMI, qui totalisent collectivement 102 millions de dollars, soit 4,7 % du PIB 2023, d'une valeur de financement sur trois ans pour 2026, dont 32 pour cent ont déjà été décaissés.

Les Seychelles ont satisfait à tous les critères de performance quantitatifs, sauf un, dans le cadre du dernier examen du FEP et ont commencé à intégrer les exigences de réforme liées au climat dans leur processus budgétaire. Fitch considère comme positive l'assistance technique à laquelle les Seychelles ont accès de la part du FMI, de la Banque mondiale et d'autres prêteurs multilatéraux pour améliorer la gestion budgétaire et intégrer l'atténuation des risques climatiques dans l'exécution de son budget.

Cependant, les Seychelles sont fortement exposées aux risques liés au changement climatique, dont les impacts se font déjà sentir principalement à travers l'intensité et la fréquence croissantes des tempêtes et des inondations qui rendent certaines infrastructures côtières inutilisables.

« À court terme, l'industrie touristique des Seychelles est confrontée à des contraintes d'expansion en raison de la saturation des infrastructures côtières, qui limitent effectivement la croissance potentielle. Le FMI estime que les Seychelles ont un besoin de financement d'environ 670 millions de dollars, soit 31,2 % du PIB de 2023. Le PIB, pour l'atténuation du changement climatique d'ici 2030, équivaut à 5 pour cent du PIB par an, mais le pays ne dépense que 0,9 pour cent du PIB par an", a déclaré Fitch Ratings.