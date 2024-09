Cote d'Ivoire: Salon de l'investissement - La première édition les 26 et 27 septembre

Tout est fin prêt pour la tenue de la première édition du Salon de l'investissement (SI 2024) qui se tient les 26-27 septembre 2024 au Jeckad Espace Événementiel, Abidjan-Cocody Angré 7e Tranche.

L'information a été donnée le 12 septembre 2024 à l'hôtel Capitol par Fina Keita, la commissaire générale de l'évènement. L'activité a pour thème : "Investir dans l'avenir du pays",

Fina Keita a indiqué que l'évènement vise à accroître le taux d'investissement en Côte d'Ivoire, à faciliter les connexions entre investisseurs internationaux et porteurs de projets locaux, à promouvoir l'innovation et l'adoption de technologies transformatrices. Le Salon a également pour but d'encourager l'employabilité et l'entrepreneuriat féminin et des jeunes.

Au dire de Fina Keita, « le SI-2024 adopte un format hybride, combinant une présence physique et une plateforme virtuelle de pointe, accessible 24h/24 ». De son intervention, il ressort que plusieurs panels sont prévus sur "La Côte d'Ivoire, Terre d'Opportunités pour les Investisseurs : Dynamique et Politique », « Optimisation du Financement, Structuration et Accompagnement des Entreprises pour un Développement Durable », « L'innovation, l'économie verte et numérique : des moteurs de transformation économique" et "L'Autonomisation des femmes et des jeunes, inclusion financière : des leviers pour une croissance inclusive et durable".

%

Lire aussi: Foire commerciale intra-africaine 2025 : Plus de 140 pays et 35 000 visiteurs attendus à la 4e édition à Alger

Aux journalistes présents, Fina Keita a promis que les jeunes porteurs de projets et les jeunes chefs d'entreprise auront la possibilité d'échanger avec des opérateurs économiques expérimentés et de renom. L'objectif est de leur permettre d'affiner leurs projets et autres plans d'affaires. Mais également de bénéficier d'un réseautage dense qui les mets à disposition sources de financement et encadrements techniques.

Elle a aussi fait savoir que l'évènement est suivi par plus de 2000 visiteurs sur la plateforme virtuelle. Outre les 500 entreprises locales et internationales, le SI 2024 attend plus de 1000 visiteurs physiques, selon la commissaire générale.