Togo: Une initiative de la Diaspora togolaise pour soutenir les PME et PMI

Le Groupe d'Investissement de la Diaspora (ADI GROUP), une initiative ambitieuse fondée par des compatriotes togolais de la diaspora désireux de jouer un rôle clé dans le développement économique de leur pays d'origine, a été officiellement lancé à Washington à la fin de la semaine dernière.

Ce lancement marque un pas important vers l'autonomisation économique et le renforcement des liens entre la diaspora et le Togo.

ADI GROUP, à travers son Fonds ADI, a pour mission de soutenir le financement des Petites et Moyennes Entreprises (PME) et des Petites et Moyennes Industries (PMI). Le Fonds ADI se distingue par ses services de garanties offerts aux établissements bancaires, facilitant ainsi l'accès au crédit pour les entreprises locales. Cette approche est essentielle pour pallier les difficultés rencontrées par les PME/PMI en matière d'accès aux financements, un enjeu majeur pour le développement économique du Togo et de l'Afrique en général.

Les garanties proposées par ADI GROUP couvrent divers types de crédits : crédits d'investissement, crédits d'exploitation, crédits-bails, ainsi que des crédits sur l'import/export. En offrant ces services, ADI GROUP contribue à réduire les risques pour les banques partenaires, tout en encourageant les investissements et la croissance des entreprises bénéficiaires.

Pour assurer la pérennité et l'efficacité de ses interventions, ADI GROUP a mis en place une Déclaration de Politique de Gestion du Risque. Ce document stratégique définit les principes et les procédures adoptés par le Groupe pour identifier, évaluer, et atténuer les risques associés à la gestion du Fonds ADI. Cette politique vise à préserver la solidité financière du Fonds tout en maximisant son impact sur le développement des PME/PMI.

%

Parmi les mesures phares de cette politique figurent l'analyse financière des entreprises bénéficiaires, la modélisation des risques, les audits internes réguliers, ainsi que des stratégies d'atténuation telles que l'imposition de garanties et la diversification des risques par secteurs et types de crédits. Ces pratiques permettent de protéger le capital du Fonds contre les pertes potentielles et de maintenir une solvabilité suffisante pour soutenir durablement les PME/PMI.

Une ouverture aux Togolais et aux investisseurs étrangers

Le Fonds ADI n'est pas réservé aux seuls Togolais. ADI GROUP encourage également les investisseurs étrangers à souscrire, dans une optique de diversification des ressources et de mobilisation de capitaux pour le développement économique du Togo. Cette ouverture à la participation étrangère témoigne de l'engagement d'ADI GROUP à attirer des investissements externes tout en valorisant les ressources locales.

En offrant un accès facilité aux financements, ADI GROUP répond à un besoin critique des PME/PMI qui, bien souvent, peinent à obtenir des crédits auprès des institutions financières traditionnelles en raison de garanties insuffisantes. Ce soutien financier est d'autant plus crucial dans un contexte où les PME/PMI représentent un moteur de croissance et de création d'emplois au Togo.

De plus, l'initiative permet à la diaspora togolaise de jouer un rôle actif dans le développement de leur pays d'origine, en investissant directement dans des projets à fort potentiel économique. ADI GROUP incarne ainsi un exemple de solidarité et de coopération entre la diaspora et le pays, contribuant à la réduction de la pauvreté et à l'amélioration des conditions de vie.

L'appel est lancé à tous les Togolais de la diaspora ainsi qu'aux investisseurs étrangers à rejoindre cette initiative prometteuse. ADI GROUP offre une plateforme d'investissement solide et structurée, avec une gestion rigoureuse des risques et des perspectives de rendement attractives, tout en ayant un impact positif sur l'économie locale.

L'initiative d'ADI GROUP souligne l'importance de la mobilisation des ressources de la diaspora pour soutenir le développement national, tout en offrant aux investisseurs un moyen sécurisé de contribuer à l'essor économique du Togo. En renforçant les capacités financières des PME/PMI, ADI GROUP se positionne comme un acteur clé du développement économique et social du Togo et de l'Afrique.

Le lancement d'ADI GROUP marque ainsi une étape importante dans l'autonomisation économique et l'innovation financière, reflétant une nouvelle dynamique de coopération entre les Togolais du monde entier et leur pays d'origine.