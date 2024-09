Madagascar: Volleyball - Open de Madagascar - Akany Sambatra Itaosy revient au premier plan

Finales 100% clubs d'Analamanga. Akany Sambatra Itaosy (ASI) et Squad1 remporte le trophée à l'Open de Madagascar 2e division. Les finales se sont tenues samedi, au gymnase d'Ankatso. ASI a réalisé un parcours sans faute, six matchs et six victoires.

L'équipe d'Itaosy, composée en majorité par les joueurs champions nationaux U20, a confirmé sa suprématie. Au bout de deux heures et cinq minutes de bataille, ce club s'est imposé 3 sets à 1 contre VBC Diamant. ASI avait déjà battu sur le fil, 3 à 2, VBCD en phase de poule. Le club d'Itaosy a cédé le premier set alors que la bande à Noa Allen, meilleur joueur de la compétition, a déjà mené avec 7 points d'écart (12/5). Elle a été égalisée à 20 partout avant que VBCD l'ait emporté, 27 à 25.

Par la suite, ASI a, ensuite, remporté les trois sets suivants. Les deux formations ont été au coude à coude en deuxième set jusqu'à 14 partout. Le club d'Itaosy a ensuite rectifié ses erreurs en réception pour l'arracher à 25/17. Le club a été de plus en plus déterminé aux troisième et quatrième sets (25/17 25/17). Noah mais aussi David et Fitia ont été intenables en attaque grâce aux passes bien dosées de Loïc.

Belle revanche

« Nous avons tout fait pour stabiliser le niveau de l'équipe durant la compétition. La phase de poule a été plus compliquée, mais en solidifiant la compétence des joueurs et le jeu d'équipe, tout est allé à merveille », se réjouit le coach Rabary Mamy Harinjaka.

En finale des filles, Squad1 a pris sa revanche contre VBCD. Squad conserve ainsi son titre, le troisième en quatre ans, (2021, 2023, 2024). Le club a déjà battu Squad1 en phase de groupe (3-2). Squad alignant des joueuses d'une moyenne d'âge de 23 ans a écarté par 3 à 1 les jeunes volleyeuses de VBCD, à ossature des U16 et U18.

Squad a mené au premier set pour l'emporter 25/22. Le club a encore mené avec six points d'écart à l'entame du deuxième set (12-1), mais, par la suite, il a eu du mal à réceptionner les services de l'attaquante du VBCD, Princess. L'ancien club de l'actuelle présidente de la Fédération a égalisé 13 partout et l'a arraché 25/23. Squad1 a gagné ensuite les deux autres sets (25/17 25/22). « Nous n'avions pas pu nous préparer physiquement. Les joueurs ont été épuisés au troisième set, après les deux premiers très rythmés », reconnait l'entraineur Lanto Rasamison.

En matchs de classement pour la troisième place, le Club sportif d'Anjanahary a défait l'Anosy VBC par 3 à 1 chez les garçons et Colosse VB d'Analamanga a disposé de Squad2, 3 à 0. Le championnat de Madagascar 1e division, la compétition majeure de la saison, se déroulera à partir du week-end prochain aux gymnases d'Ankorondrano, d'Ankatso et à la petite salle du Palais des Sports à Mahamasina.