Tunisie: Bizerte - Campagne de nettoyage à Mezza luna

Une campagne de nettoyage s'est tenue le week-end dans la zone de Mezza luna (demi-lune), à Bizerte, à l'initiative du Club de plongée de la région en collaboration avec les scouts de Bizerte, la municipalité de la ville et la Fédération tunisienne de pêche sportive.

Cette campagne, qui a permis de collecter près de 360 kg de déchets, notamment des bouteilles en plastique et d'autres déchets solides, a permis d'atteindre des zones difficiles d'accès dans cette aire située entre la plage de Sidi Salem, le Canal, la Marina de Bizerte et le quai pétrolier de la région, selon le coordinateur de cette initiative et expert environnemental, Fathi Jebalia.

Un atelier de tri des déchets collectés a été également organisé dans le cadre de cette campagne de nettoyage, afin d'identifier les sources de pollution et d'offrir à la recherche et aux experts des données fiables sur la question de la pollution marine et terrestre.

Un autre atelier sur l'importance de l'économie circulaire et le recyclage du plastique a eu lieu dans le cadre de cette campagne, outre l'organisation de jeux éducatifs et environnementaux réalisés dans le cadre de la coopération avec la Principauté de Monaco et le club de Bizerte.

Le brise-lames Mezza luna qui a été construit durant le protectorat français (1881-1956) pour protéger les côtes au nord de Bizerte, constitue un point d'attraction aussi bien pour les estivants que pour les chercheurs et experts en environnement maritime.