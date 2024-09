Tunisie: Coupe de la CAF / Le ST gagne face à l'USMA à l'aller - Le Stade a du cœur

Avec cette victoire à l'arraché face à l'USM Alger, le Stade Tunisien est maintenant en ballottage favorable avant le retour au stade Miloud-Hadefi d'Oran sans omettre de rappeler tout de même que les Bardolais ne sont qu'à mi-chemin...

En présence de fans plongés dans un virage incandescent, le Stade de Maher Kanzari a imposé sa loi à l'arraché face à l'USM Alger de Nabil Maâloul. Dans un match disputé et riche en occasions, les Tunisiens ont puisé dans leurs ressources pour finalement faire la différence et s'imposer d'une courte tête. Le Stade Tunisien semble retrouver tout ce qui a fait la force de cette équipe frisson, la saison écoulée. Les Bardolais n'abdiquent donc pas. Ils signent là un succès étriqué mais ô combien précieux face à un gros morceau, l'USMA. Samedi, lors d'un match disputé de bout en bout, vers la fin, rien ne laissait présager une victoire mais c'était sans compter sur la solidarité et la cohésion d'ensemble d'une équipe qui n'a jamais douté jusqu'à la délivrance.

Lors d'un match à rebondissements, vu les occasions nettes de part et d'autre, le Stade a su finalement sortir victorieux d'une situation dans laquelle plus d'une équipe aurait peut-être sombré. Ce succès par la plus petite des marges nous donne ainsi une idée de la force de caractère de cette équipe, un onze qui a su forcer son destin, histoire de ne pas être fortement handicapé dans l'optique du match retour. Samedi soir donc, il fallait quand même un brin d'imagination ou une foi indécrottable en cette équipe pour continuer d'y croire vers la fin du match. Et après avoir déjà allumé le feu en quelques occasions, à l'instar de celles dont ont hérité les Ghazi Ayadi (37'), Adem Arous (39'), Nidhal Laifi (43') et Saafi (60'), ce fut au tour du remplaçant Rayan Smaâli de sortir de sa boite et de libérer le représentant tunisien.

%

Force tranquille et ultra réalisme

Au final, l'USM Alger laisse des plumes à Radès, tout comme le MC Alger, 24 heures auparavant. Pour revenir à présent à l'équipe de Nabil Maâloul, en dépit d'une domination au milieu et d'une meilleure qualité technique individuelle avec des occasions en faveur de Chetti, Terrazas, Guenaoui, Radhouani et autre Ghacha, l'équipe algérienne s'est à chaque fois heurtée à la force tranquille de Laifi, la lucidité de Sami Hlal ( décisif devant Guenaoui au premier half) et la solidarité globale stadiste. Bref, si les Stadistes ont eu du mal à repousser les assauts des Algérois, il revenait aussi à ces derniers de trouver la faille et de s'armer de réalisme pour ouvrir le score.

Cependant, ce fut tout le contraire qui eut lieu avec un Stade qui a avancé d'un cran et qui a su se réinventer en fin de match. La prestance de Bilel Mejri, la présence et l'intelligence de Kadida (l'autre alternative offensive) et la fraîcheur apportée par Smaali ont eu l'effet escompté. Les Bardolais sont maintenant en ballottage favorable avant le retour au stade Miloud-Hadefi d'Oran mais, jusque-là, inutile de rappeler que les Hedi Khalfa, Marouane Sahraoui, Youssouf Oumarou, Yusuf Touré, Youssef Saafi et autre Zied Berrima ne sont qu'à mi-chemin...