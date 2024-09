Tunisie: Expatriés - Mizouni délivre Oxford

En Championship, Idriss el Mizouni a constitué l'attraction du week-end en marquant l'unique but de la victoire d'Oxford United (1-0) face à Stoke City.

Le but de Mizouni est intervenu à la 48e, suite à une frappe du pied gauche face au but et sans trembler, dans les 16 mètres du portier adverse. Mizouni a récolté la note de 7,5 sur sofascore en a auparavant disputé toute la rencontre. Quant à Hannibal Mejbri, meneur de jeu de Burnley, il se paie le scalp de Leeds United. Mejbri a décroché un court succès 1-0 face à Leeds. Il a été noté 6,8, après avoir été averti à la 38e et remplacé à la 73e. Burnley est désormais 3e. A son tour, Yan Valery, latéral droit de Sheffield Wednesday, a tenu avec les siens un résultat nul 1-1 obtenu face à QPR. Prestation honorable du Tunisien avec la note de 7,1 et un remplacement à la 74e. Enfin Anis Ben Slimane n'est pas apparu sur la feuille de match de Norwich City défait à Swansea 1-0.

Skhiri averti

En Bundesliga, l'Eintracht Francfort est allé chercher une victoire à Wolfsburg 2-1. Le milieu Elyes Skhiri a disputé toute la partie en récoltant un avertissement au passage. Les Aigles prennent la 6e place.

Bonne entrée de Abdi

Entré à la 70e minute de jeu face à l'Olympique de Marseille, le nouvel Aiglon Ali Abdi a fait ses grands débuts en Ligue 1 au stade Vélodrome. Prestation encourageante de Abdi face aux Marseillais, malgré une défaite de Nice 2-0 et un carton jaune pour protestation obtenu par le Tunisien. Juste avant, Abdi a délivré un ballon pour son compère en attaque Guessand qui a failli faire mouche. Abdi a reçu la note de 6,8 sur sofascore.

%

Talbi s'impose

Après une défaite à Amiens, le Merlu Montassar Talbi a battu le club francilien du Red Star 2-1. Il a reçu un carton jaune pour perte de temps, malgré une prestation d'ensemble correcte. Quant à l'arrière gauche Amine Cherni, c'est un partage de points avec Ajaccio 1-1 et un recul à la 15e place, loin des standards de la saison dernière. Cherni est sorti à la 77e.

Ltaïef remplaçant

L'ailier droit de Twente Seyfallah Ltaïef alterne le bon et le moins bon en Hollande. Il est entré à la 70e face au PEC Zwolle pour un résultat de parité 1-1 et une note de 6,9.

Laidouni s'incline

Le milieu axial d'Al Wakrah, Aissa Laidouni, s'est incliné 2-9 face au leader Al Duhail. Laïdouni a été noté 7,4. Tout comme Ferjani Sassi qui a obtenu la même note.

Makni, le buteur

Lors de la 8e journée de la Ligue 1 bulgare, Nabil Makni, passé par l'ESS, a égalisé pour Hebar Pazardzhik dans les dernières minutes contre le Lokomotiv Plovdiv 3-3. Il a disputé tout au long du match et a réalisé une très bonne performance. Makni a contribué au deuxième but de son équipe avec une passe décisive, avant de marquer le but de l'égalisation pour son équipe à la 90+7e minute du pied droit, après un petit crochet. Actuellement, il est le deuxième meilleur buteur du championnat bulgare avec 5 buts.

Achouri perd face au leader

Copenhague s'est incliné 2-1 face à Midtjylland et son ailier gauche Elias Achouri a passé un mauvais après-midi. Remplacé à la 73e, il récolte la note de 6,4. Le club de la capitale danoise rétrograde à la 4e place.