Congo-Brazzaville: Santé - Le navire chinois Arche de la paix séjourne dans la ville océane

Le navire hôpital militaire chinois « Arche de la paix » a accosté, le 15 septembre, au Port autonome de Pointe-Noire, ville capitale économique de la République du Congo, où il a été accueilli par les autorités administratives, militaires congolaises et chinoises. L'objectif de cet hôpital flottant est d'administrer des soins de santé gratuits à la population congolaise jusqu'au 22 septembre.

Long de 178 m sur 24 m de large et 35 m de hauteur, ce navire de 8 niveaux est doté d'installations de soutien médical avancé, de salles d'opération et de 18 cabinets de consultations. Avec un équipage composé de 381 marins, il apporte le soutien médical en chirurgie, médecine interne, pédiatrie, ORL, ophtalmologie, stomatologie, gynécologie et en médecine chinoise.

Des services médicaux dont la population congolaise va bénéficier gratuitement pendant une semaine sur le navire et dans des structures sanitaires de la place. Pour ce faire, des registres d'inscriptions des patients ont été ouverts le 11 septembre dans les hôpitaux généraux Adolphe-Sicé, Loandjili et Ngoyo, l'hôpital de base de Tié-Tié, la clinique Océan, l'hôpital général des armées où des soins de santé seront fournis pour toutes pathologies confondues.

C'est dans une belle ambiance mêlant acclamations, hymnes, chants, sons de tam-tams chinois et congolais que l'Arche de la paix a été reçu au Port autonome de Pointe-Noire (PAPN) par les autorités locales et chinoises, notamment Paul Adam Dibouilou, préfet du département du Kouilou, représentant le préfet de Pointe-Noire, Louis Gabriel Missatou, premier vice-maire, représentant le maire de la ville, Jean Olessongo Ondaye, commandant de la zone militaire de défense n°1, Qiu Jianming et Zhong Shijun, respectivement premier conseiller et attaché de la défense de l'ambassade de chine au Congo.

L'on a aussi noté la présence, entre autres, des marins de la 311e flotte de la marine nationale congolaise, des responsables des structures sanitaires de la place et une forte mobilisation des citoyens chinois tous vêtus de rouge. Et la joie était visible sur les visages des hommes, femmes et enfants de la diaspora chinoise au Congo venus accueillir le navire. Le port autonome de Pointe-Noire a été pendant cette cérémonie de réception un lieu de brassage des cultures congolaises et chinoises.

Dans son mot de bienvenue, Louis Gabriel Missatou a indiqué que l'Arche de la paix arrive à point nommé, au moment où on parle de l'épidémie de la variole de singe (virus MPOX) au Congo, sa 7e destination dans le cadre de sa mission harmonie 24.

Pour lui, cette visite témoigne l'excellence des relations sino-congolaises qui illustre le récent séjour de travail du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, en Chine. Cela, avec à la clé la signature de 19 accords de coopération et son élection à la co-présidence du forum sur la coopération sino-africaine pour la période de 2024 à 2025.

«L'amitié entre les deux pays entend promouvoir la construction d'une communauté d'avenir partagé caractérisé par la solidarité, la vigilance et la diligence avec pour objectif principal le bien-être de la population», a indiqué Louis Gabriel Missatou.

Cette escale de l'Arche de la paix est la deuxième au Congo après la première effectuée en 2017. Cette nouvelle visite est une autre opportunité donnée aux Congolais de bénéficier encore des prestations du service humanitaire de santé militaire chinoise.

Bâtiment de la marine de guerre de l'armée chinoise équipé de 249 appareils médicaux, l'Arche de la paix est une plate-forme médicale qui assure habituellement des services médicaux aux civils et soldats sur des iles chinoises ainsi que l'aide humanitaire internationale et les premiers secours en cas de catastrophes et la participation aux échanges et coopérations médicaux militaires internationaux.

A la tête de la délégation des officiels, le préfet Paul Adam Dibouilou a été le premier à recevoir les soins, dans le service de la médecine traditionnelle chinoise, au cours de la visite du navire qui a suivi son accueil.

Outre ce service, lesdits officiels ont aussi visité la salle de réception des malades, les salles de consultation, le plan d'envol de l'hélicoptère et la salle de réunion où ils ont eu droit à une projection du film sur la mission de l'Arche de paix.

Notons que c'est ce 16 septembre que les consultations gratuites ont commencé sur ce navire. Elles se poursuivront au courant de la semaine dans les hôpitaux concernés de la place à partir du 17 septembre.