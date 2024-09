Sénégal: Cérémonie officielle du gamou de Médina Baye - Un appel réitéré à la paix et à la cohésion sociale

La cérémonie officielle du Gamou de Médina Baye s'est déroulée sur l'esplanade de la grande mosquée nouvellement inaugurée, en présence d'une délégation gouvernementale de premier plan, dirigée par le ministre de l'Intérieur, Jean-Baptiste Tine.

Ce rendez-vous spirituel, marqué par un message fort en faveur de la paix et de la cohésion sociale, a rassemblé des milliers de fidèles venus célébrer l'anniversaire de la naissance du Prophète Mouhamed (PSL).

Dans son allocution, le ministre de l'Intérieur a salué l'héritage laissé par Cheikh Ibrahim Niass, fondateur de Médina Baye, en insistant sur la portée universelle de son message de paix et d'unité. « Le message de Baye a traversé les frontières. Cet héritage est préservé, et les résultats obtenus par le Khalife en sont la preuve. Les enseignements du Gamou contribuent au rayonnement de l'islam, à la paix et à la diplomatie », a déclaré Jean-Baptiste Tine. Il a également souligné l'importance de Médina Baye dans la promotion de ces valeurs, non seulement au Sénégal mais également à l'international.

Le porte-parole du Khalife général de Médina Baye, Cheikh Mouhamadoul Mahi Cissé, a pris la parole pour exprimer sa gratitude envers les autorités et a salué l'engagement de l'État dans la réussite de cet événement majeur. Il a rappelé l'importance des enseignements du Prophète Mouhamed (PSL) pour le maintien de la paix sociale, tout en formant des prières pour la stabilité et la prospérité du Sénégal et du monde.

Cet événement, au-delà de sa dimension religieuse, a également servi de plateforme pour réaffirmer les valeurs de tolérance, d'harmonie et de solidarité prônées par l'islam, des principes chers à la communauté de Médina Baye et à ses dirigeants spirituels.