Togo: Edoh et ses pairs aux côtés des apprenants et des enseignants

Dans la dynamique du ton donné depuis la semaine dernière par un « mariage scellé » entre la Commune de Golfe 2, Bè Centre, et les Responsables des établissements pré-scolaires et scolaires de leur ressort territorial communal, l'exécutif de la cette commune du Grand Lomé, a effectué ce jour la rentrée scolaire des classes avec les élèves des cours primaires et des Jardins d'Enfants Publics. Ceci à travers un tour des différents de leur juridiction.

Alors que les Maires Adjoints (2ème et 3ème) Séfako Sossou et Sylvestre Assiah étaient chacun à la tête deux délégations distinctes composées de Conseillers municipaux et des personnels de la Mairie, qui ont visité certains établissements, une autre équipe conduite par le Premier Adjoint au Maire et Maire principal par intérim, Pasteur Edoh Komi, a fait le tour de trois autres établissements. Il s'agit de l'EPP Attiégou, EPP Kélégougan et l'EPP Hédzranawoé. Là, il a été question pour l'élu local et sa suite de constater l'effectivité de la reprise des classes, et de souhaiter une bonne rentrée aux compatriotes à l'honneur, à savoir les élèves et les enseignants.

Rencontré par un de nos reporters au cours de sa tournée, le responsable de la Mairie de Bè Centre a confié que le constat fait « est que tout a bien commencé et qu'il n'y a pas de problème majeur. On a vu la mobilisation des élèves, les enseignants qui sont au poste et des parents d'élèves arrivés pour solliciter des places pour leurs enfants. Le retour est bon et les choses ont bien démarré ». Il a inscrit la tournée effectuée ensemble avec ses autres pairs Adjoints au Maire et Conseillers municipaux, dans « la suite logique du mariage scellé la dernière fois, qui aujourd'hui se voit avec la visite dans les établissements scolaires.

Nous nous sommes dits qu'il va falloir prioriser ces doléances et progressivement, nous allons travailler pour pouvoir régler des problèmes que nous estimons prioritaires pour mettre les élèves et les enseignants dans des meilleures conditions d'apprentissage scolaire. Nous sommes déterminés à avoir des meilleurs dans les résultats sur toute l'étendue du territoire, donc que la Commune du Golfe 2 à la fin de cette année à avoir pourquoi pas le premier ou la première du Togo au CEPD. C'est dans cette dynamique que nous allons travailler ».

Et il est bien confiant pour la réussite de l'année scolaire. « On sent qu'il y a un climat favorable à cela. Les enseignants apprécient ce que nous sommes en train de faire, et je pense que nous sommes sur la bonne voie et le Seigneur va nous aider à faire l'essentiel », a-t-il dit.

Toutefois, n'a-t-il pas manqué de mots à l'endroit des divers partenaires du monde éducatif togolais. « Le message est de dire que chacun fasse sa part. Que les parents soient plus regardant dans l'apprentissage scolaire de leurs enfants, les pousser à être assidus et réguliers et voir leur côté vestimentaire, et donner les conseils utiles.

Les enseignants font un travail sacerdotal, il faut les encourager, c'est le message que nous avons au cours de cette tournée... A l'Etat de multiplier la rubrique éducation au niveau du budget parce qu'il faut faire davantage, pour réhabiliter les établissements scolaires et être davantage regardant, former les enseignants, en recruter de nouveau ».

Le pas est franchi, place maintenant au travail et que l'année soit couronnée de succès.