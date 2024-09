Madagascar: Culturisme - Fit Game I - Grand rendez-vous des gros bras

Événement sans précédent. Le champion d'Afrique au Muscle Mania en Afrique du Sud, en 2019, et champion d'Europe junior en Espagne, en 2017, organise la première édition du Fit Game, en collaboration avec Airtel Madagascar. L'événement sera concocté sous l'égide de la Fédération Malgache d'Haltérophilie, de Musculation et de Culturisme et celle du bas de fer, les 21 et 22 septembre, au gymnase d'Ankorondrano. Cette édition inaugurale réunira les passionnés du culturisme et les spécialistes en équipements et compléments alimentaires.

L'organisateur proposera le samedi, des compétitions de power-lifting, de bras de fer, de grow-foods challenge et l'XXL Challenge, une épreuve d'endurance de quatre épreuves différentes. Le vainqueur recevra 500 000 ariary, 400 000 ariary et 300 000 ariary respectivement pour les deuxième et troisième. La journée sera bouclée en beauté par le show avec Naël.

Dimanche, les passionnés du culturisme pourront participer au concours grow-foods challenge, apprécier la compétition de body building dans trois catégories, à savoir le Men's physique, le Classique physique et le Men's physique, le concours de bras de fer. Cette épreuve sera répartie en trois catégories toute de la main droite de -65kg, -80kg et plus de 80kg. Agrad animera un spectacle en guise de bouquet final en fin d'après-midi.

Les visiteurs pourront y trouver plusieurs stands de matériels de sport, de vente-exposition de protéines, de tenues de sport et de quelques stands de salle de sport.