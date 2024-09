Madagascar: Run - Championnat - Jaytaxx vainqueur, record pour Bobo

Le pilote du Run Mada, Tahiana Rasolojaona, a décroché la victoire hier, à la 4e manche du championnat de Madagascar des runs. Herizo Boarilaza a actualisé le record national.

Come-back plein de suspense

Tahiana Rasolojaona dit Jaytaxx sur une BMW E30 remporte la victoire à la quatrième manche du championnat de Madagascar des runs, baptisée « 9" Breaker », dimanche à la base 213 à Arivonimamo. Jaytaxx a surpris Herizo Boarilaza alias Bobo au volant d'une Mitsubishi Evo V en Super Finale toutes catégories confondues.

Deux objectifs sont atteints pour le champion de Madagascar saison 2022, il a amélioré son propre meilleur temps, outre la victoire qui est sa deuxième après celle obtenue pendant la deuxième manche nationale, contre Bobo en finale. Les deux pilotes auteurs d'un temps en dessous des dix secondes, l'ont déjà été dès le premier passage puis au deuxième.

Jaytaxx a devancé de peu Bobo, durant le premier passage, avec un temps scratch de 9,251 qu'est son meilleur chrono personnel contre 9,825 de Bobo.

Au deuxième passage, ce dernier a inversé la situation et a franchi en premier la ligne d'arrivée (9,403). Jaytaxx a failli abandonner après le deuxième passage. « J'ai eu un souci mécanique. La voiture a été au top tout à l'heure et j'allais juste accentuer petit à petit la pression. J'ai effectué un temps scratch et j'allais encore faire mieux, mais en vain ... Malheureusement, le turbo désaxe », relate Jaytaxx. Il a été sauvé par un autre pilote, Azuno, qui est allé chercher un turbo en ville. Jaytaxx a pu reprendre la course et a remporté la victoire.

Recordman

Le champion de Madagascar en titre, Bobo a zappé le troisième passage et a réalisé ensuite un nouveau record de Madagascar au quatrième passage, celui de Joker. Il a amélioré son propre record de 9,080, réalisé durant la précédente manche nationale contre le nouveau, 9,044.

Un habitué, Bobo a toujours signé un nouveau record de Madagascar quasi à chaque manche, depuis la dernière manche du championnat de la précédente saison. « Certes, il y a le défi lancé de chercher un nouveau temps en dessous de 9 secondes, moi personnellement je n'y pense pas trop. J'essaie juste d'assurer et de finir jusqu'au bout la course et de marquer des points », confie de son côté Bobo.

Ce dernier a lui aussi jusqu'ici arraché deux victoires sur les quatre manches disputées. Il a remporté la première manche « Le Premier Défi » et la troisième en début juillet, en signant à chaque fois un nouveau record national. La course au titre du championnat de Madagascar est donc relancée. La cinquième et dernière manche sera décisive. Ce bouquet final aura lieu le 1er décembre.