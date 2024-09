Congo-Brazzaville: Hydrocarbures - Accélérer les travaux de construction de la deuxième raffinerie

Les pièces servant au montage de l'usine d'une capacité de 5 millions de tonnes par an sont en cours de fabrication, trois ans après le début officiel des travaux de la nouvelle raffinerie par la compagnie chinoise Atlantique pétrochimie, filiale de Beijing fortune dingheng investment.

L'usine de fabrication des pièces de montage de la deuxième raffinerie se trouve dans la ville de Shenyang(Chine) chez le fabriquant Anshan huaxin heavy industry machinery, partenaire de la compagnie Atlantique pétrochimie SASU. En marge du Forum sur la coopération sino-africaine, le ministre congolais des Hydrocarbures, Bruno Jean Richard Itoua, s'est rendu chez le fabriquant pour constater l'évolution des travaux de fabrication de ces précieux équipements.

Basé près de Pointe-Noire, le futur complexe industriel est réalisé en trois phases en tenant compte du plan d'extraction de pétrole brut alloué aux entreprises par le gouvernement congolais. Ce projet d'industrie de raffinage représente un investissement d'environ 600 millions de dollars, soit plus de 350 milliards FCFA, dont la convention de financement a été signée en novembre 2020 entre l'État et la société chinoise Beijing fortune dingheng investment.

L'ambition du Congo est de parvenir à couvrir la demande nationale avant d'exporter une partie de produits pétroliers raffinés. La première phase du projet vise à atteindre une capacité de production de 2,5 millions de tonnes/an, en attendant la seconde phase qui devrait être consacrée à l'augmentation des capacités de raffinage et de pétrochimie.

Les produits finis seront principalement l'essence et le gazole, des produits à usage domestique tels que le gaz de pétrole liquéfié, le pétrole lampant et le fioul, ainsi que des produits servant de matières premières de l'industrie pétrochimique (propylène, propane, naphte hydrogène et acide sulfurique).

Le gouvernement soutient l'idée d'un projet de raffinage moderne respectueux de l'environnement capable de répondre à cette exigence et de satisfaire aux besoins nationaux en produits finis de qualité.

L'entreprise chargé de la construction avait élaboré un plan de recrutement local détaillé et prévu de créer 5000 emplois locaux. Celle-ci s'est par ailleurs engagée à réaliser les infrastructures communautaires dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises, en travaillant avec les autorités compétentes pour formuler des plans du bien-être social détaillé, comme la construction d'écoles et des centres médicaux, l'entretien des routes et des dons de bienfaisance adéquats.

Signalons qu'au sortir de la visite, le ministre Bruno Jean Richard Itoua s'est entretenu avec des investisseurs chinois, notamment Wang Zhengquan, le président du groupe Ganergy, et Lie Xue Quan, le patron de la société China oil natural das overseas holding.