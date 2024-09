Afrique: Ligue des champions et coupe de la CAF / Dekedaha FC-EST (1-4) et Rukinzo-CSS (0-1) - Ça s'est bien passé

L'EST et le CSS ont mis plus d'un pied au tour des groupes. La supériorité était évidente.

En jouant le match déplacement à domicile, l'EST et le CSS n'ont pas peiné pour obtenir deux victoires qui leur ouvrent très grandes les portes du tour des groupes. C'était clair que Dekedah et Rukinzo n'avaient pas les atouts et le métier de nos deux représentants. Sauf miracle, l'EST et le CSS ont passé ce tour considéré comme une simple formalité.

L'EST a réussi un large score face à son modeste adversaire somalien qui n'aura tenu qu'une mi-temps. Il faut dire que le but Oluwasey à la 45' a été surprenant et a freiné les ardeurs de l'EST qui menait sur un but de Sasse (28'). C'était une fatale distraction de Memiche. Mais bref, l'EST a repris toutes ses couleurs après la pause pour faire bouger le compteur de buts. Et c'est le revenant Youssef Blaili, qui s'installe aisément dans le dispositif espérantiste, auteur d'un doublé (50' et 77') et Yasine Meriah (66'), qui enfoncent l'équipe somalienne. La note aurait pu être plus lourde, mais l'EST s'est arrêtée à ce niveau en attendant un match retour aussi facile. La victoire a été bonne à prendre.

Dhaoui en buteur

Pour le CSS, la victoire a été courte mais pour un match en «déplacement», cela ouvre une grande voie vers le tour des groupes. Le CSS d'Alexandre Santos réussit le plus important, c'est-à-dire gagner et dominer la grande partie du match. Le buteur du match est Dhaoui qui semble reprendre une partie de la confiance qui lui manquait. Ce n'était pas un grand match du CSS qui essaye de s'améliorer et de bâtir une nouvelle équipe de bonne qualité. En jouant avec maints joueurs étrangers et en insistant sur Hadj Hassan et Habassi, l'entraîneur sfaxien n'a pas bien convaincu d'autant que l'équipe a fléchi en seconde mi-temps. Le résultat est certainement un acquis précieux, mais côté rendement, le CSS pouvait mieux faire. Le public sfaxien attend plus de vivacité et de régularité devant un adversaire abordable. Des correctifs s'imposent sûrement avant le match retour, notamment dans le casting de départ.