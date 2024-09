«Les graines de la Paix», voici le titre qui a été donné cette année à la 27e rencontre internationale du «Cous-cous Fest», le festival international du couscous, qui se tiendra comme tous les ans dans la mythique ville sicilienne de San Vito Lo Capo du 20 au 29 septembre 2024.

Le couscous incarnerait donc toutes les qualités de notre «Grand lac salé» comme Fernand Braudel aimait définir le « Mare nostrum». Le couscous rassemble, unit les deux rives de la Méditerranée, l'Afrique et l'Europe et l'exemple le plus évident nous est donné par cette manifestation multiethnique, rendez-vous culinaire qui attire chaque année de nombreux gourmands venant du monde entier. L'invité d'honneur incontesté est le couscous, comme le plat de la paix, de l'intégration et de l'échange.

Chaque année, entre 10 et 30 pays du monde se donnent rendez-vous à San Vito Lo Capo, l'une des plus belles plages de la Méditerranée. Dans ses ruelles, on entend parler plusieurs langues, des langues d'Afrique, parfois peu connues, mais aussi le français, l'arabe, l'anglais, l'espagnol ou bien le portugais. Des stands assez colorés montrent la grande richesse culturelle et culinaire des pays invités comme la Tunisie, le Sénégal, le Maroc, la Mauritanie, la France, la Côte d'Ivoire... à travers la préparation du couscous à la viande, au poisson, aux herbes, aux légumes...

La candidature de ce plat maghrébin a été conjointement avancée pour la première fois à l'Organisation des Nations-unies, par quatre pays africains, sans aucune contestation de paternité : l'Algérie, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie, même si concernant l'origine du couscous, nous n'avons aucune certitude mais plutôt plein de suppositions historiques, anthropologiques, culturelles et même linguistiques. Retracer l'histoire de ce plat assez compliqué à préparer n'est pas du tout évident, ses traces peuvent se retrouver chez les uns ou chez les autres, chez les berbères ou encore chez les musulmans, les chrétiens ou les juifs.

%

On parlerait alors du couscous comme un plat méditerranéen qui rassemble les peuples, les cultures, les langues et les religions, un plat complexe et riche, comme la Méditerranée, un plat sacré pour les riches comme pour les pauvres, un plat païen et monothéiste, coloré et diversifié. Ce concours gastronomique proposera également des expériences culinaires et de nombreux artistes accompagnent les dégustations selon les recettes locales et internationales. Au programme, des démonstrations culinaires, des cours gastronomiques, des rencontres, des dégustations de vins locaux.

Les amateurs du couscous, pourront visionner le programme détaillé de cette manifestation sur le site : https://couscousfest.it/

Vive le couscous, vive la Méditerranée !