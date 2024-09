Congo-Kinshasa: Violences en milieu scolaire - Comment y mettre fin ?

Des scènes de bagarre, des cas de harcèlement, des coups et autres bousculades. C'est le décor qui peint plus ou moins le tableau des violences dans les établissements scolaires. Tout cela cause aux enfants et adolescents de graves dommages susceptibles d'entraîner des répercussions à l'âge adulte.

En effet, selon le Rapport mondial des Nations Unies sur la violence à l'encontre des enfants, ce phénomène prend de plus en plus de l'ampleur à l'échelle internationale.

La violence à l'école est l'une des manifestations les plus importantes mais aussi une pratique psychologique, physique ou matérielle pratiquée par l'une des parties au système éducatif. Cela cause des dommages à l'apprenant et à l'enseignant, et même l'école subit un coup.

Pour certains spécialistes toutes ces violences sont la somme de comportements hostiles qui sont socialement inacceptables et qui affecteraient négativement l'ordre général de l'école, qu'ils soient pratiqués à l'intérieur de l'établissement d'enseignement ou à l'extérieur.