Ile Maurice: L'aventure démarre demain pour Laurent Marrier d'Unienville

C'est le jour J. Laurent Marrier d'Unienville, passionné de sports nautiques, s'apprête à relever un défi exceptionnel : faire le tour de l'île Maurice en planche à voile. Ce projet, audacieux et chargé de sens, vise à lever des fonds pour l'association Link to Life, qui soutient les patients atteints de cancer. En tant que survivant de cette maladie, Laurent a fait de la lutte contre le cancer une cause personnelle.

L'itinéraire du sportif devait débuter à Roches-Noires, mais cela a changé en raison de l'anticyclone qui s'approche. L'aventure s'étendra sur une durée de six jours. Laurent Marrier d'Unienville espère boucler ce tour emblématique en naviguant principalement hors du lagon. Bien qu'il soit habitué à la mer, ce défi représente une véritable épreuve d'endurance. «Le vent et les courants sont mes plus grands adversaires. Naviguer hors du lagon, avec les vagues, demandera beaucoup de concentration et de gestion de l'effort», confie Laurent.

Le but de cette aventure ne se limite pas à l'exploit sportif. Chaque donation récoltée financera les traitements et soutiendra les familles touchées par le cancer. Un lien pour les dons est déjà disponible sur la page Facebook dédiée à cet événement, où les Mauriciens pourront suivre son parcours en temps réel. En ce lundi 16 septembre, il a déjà récolté Rs 69 000 sur les Rs 300 000 espérées.