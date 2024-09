Ile Maurice: Le PM à ses ministres - «Procédez à toutes les inaugurations possibles»

Dans le camp du gouvernement, il est l'heure de procéder aux inaugurations des projets prêts, même s'ils ne le sont pas à 100 %. D'ailleurs, le Premier ministre (PM), Pravind Jugnauth, a donné des consignes en ce sens à ses ministres, en précisant qu'il ne fallait surtout pas l'attendre pour ces cérémonies inaugurales. C'est la raison pour laquelle le ministre des Infrastructures nationales, Bobby Hurreeram, a fait fixer deux cérémonies de lancement de deux gros projets en l'espace de 24 heures, soit les flyovers de Wooton (voir plus loin) et d'Ébène.

Le Premier ministre n'était pas présent à l'ouverture de flyover de Wooton hier et tout laisse croire qu'il sera aussi absent au lancement de celui d'Ébène, prévu cet après-midi. En revanche, il sera probablement présent à la fête de Yaumun-Nabi, qui est célébrée à Phoenix aujourd'hui et demain. Il est plus probable qu'il sera à Plaine-Verte pour l'inauguration du Sports Arena.

Sur le plan politique, le leader du Mouvement socialiste militant (MSM) poursuit toujours ses négociations avec ses éventuels partenaires. Avec le Parti mauricien socialdémocrate (PMSD), les discussions sont presque terminées. Il est maintenant question du départage des ministères et aussi de la répartition des postes importants. Le PMSD pourrait obtenir plus de dix tickets, avons-nous appris.

Aucun froid

%

Néanmoins, avec l'accord intervenu entre les formations de l'opposition et la naissance de l'Alliance du changement, la balle est dans le camp de l'alliance gouvernementale pour tout finaliser dans les jours à venir. Le Mouvement patriotique mauricien (MPM), dont le leader, Alan Ganoo, a réaffirmé qu'il n'existait aucun froid entre son parti et le MSM, n'attend qu'une réponse de Pravind Jugnauth pour annoncer un accord électoral à sa base. Le Muvman Liberater (ML) devait réunir son Bureau politique cet après-midi, mais la réunion a été reportée avec la célébration de Yaum-un-Nabi aujourd'hui. Le ML est comme le MPM, c'est-à-dire qu'il attend la décision du leader du MSM.

Au début de cette semaine, l'Alliance du changement semble avoir une longueur d'avance sur celle du gouvernement. Cette alliance de l'opposition met le paquet pour le meeting de dimanche à Triolet. Le leader de cette alliance, Navin Ramgoolam, a présidé plusieurs réunions, notamment dans la circonscription de Pamplemousses- Triolet (no 5), pour que ce rassemblement, probablement le dernier de cette opposition avant la dissolution du Parlement, soit un franc succès.

Navin Ramgoolam a affirmé qu'il annoncerait s'il serait candidat au no 5 ou non. Néanmoins, il nous revient que, dès son annonce au cours de la conférence de presse de samedi, il a reçu plusieurs représentations pour qu'il reste dans la circonscription de Montagne-Blanche-Grand-Rivière-Sud-Est (no 10). Ainsi, il pourrait laisser durer le suspense, même après dimanche.

Concernant la dissolution de l'Assemblée nationale, il devient de plus en plus évident qu'elle interviendra après le grand rassemblement des personnes âgées, prévu le 29 septembre au Swami Vivekananda International Convention Centre, à Pailles. Si l'Assemblée est dissoute avant cette date, ce rassemblement pourrait ne pas attirer la grosse foule.