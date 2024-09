Egypte: Des enfants et des enseignants âgés dans le quotidien des missionnaires de la petite communauté chrétienne

Le Caire — « J'entre sur la pointe des pieds dans ce nouveau monde qui recèle d'extraordinaires richesses humaines, culturelles et spirituelles », écrit Anselmo Fabiano, de la Société des Missions Africaines, récemment arrivé au Caire.

Le missionnaire écrit plus précisément depuis le quartier de Shoubra au Caire. « Je fais mes premiers pas dans la découverte de cette nouvelle réalité missionnaire », raconte-t-il. Tout d'abord, c'est un pays arabe avec une forte présence musulmane, cinq fois par jour le chant du muezzin résonne dans l'air, invitant à la prière et à la relation avec Dieu. Cela me fascine de pouvoir m'arrêter un instant dans mes activités pour partager un moment de silence avec ces frères de prière ».

Le Caire est une mégapole sans limites, une fourmilière toujours occupée et sans sommeil », écrit Anselmo à propos de ses impressions sur la ville. À toute heure du jour et de la nuit, on peut traverser la ville et la trouver toujours plongée dans mille activités. Ici, on ne dort jamais, c'est une constante de klaxons, de circulation, de gens qui vont et viennent. Les mototaxis sont partout, les bus n'ont pas de portes et ne s'arrêtent même pas pour prendre des passagers. Le bus ralentit et le conducteur tend le bras pour prendre les gens à la volée. Les immenses immeubles jaunes et bruns s'empilent les uns sur les autres et empêchent presque de voir le ciel. »

« L'atmosphère trépidante et chaotique de la ville contraste avec le silence qui règne à l'entrée de notre cathédrale, la paroisse Saint-Marc. Il est incroyable de pouvoir prier avec la toute petite communauté chrétienne restante dans une si grande église, où autrefois de nombreux fidèles affluaient. Ici, au Caire, les catholiques sont désormais très peu nombreux ; il n'y a qu'un seul prêtre diocésain dans toute la ville. La majorité des chrétiens sont en fait des coptes orthodoxes ».

« Pour l'instant, notre quotidien se résume surtout à la découverte de ce monde si riche et si différent. Le premier défi est la langue arabe, qui entre doucement dans mes oreilles et avec un peu d'ingéniosité, je commence à prononcer quelques mots et quelques petites phrases. Pour l'instant, les gens que je rencontre, surtout les enfants et les personnes âgées qui parlent un peu le français, sont mes professeurs d'arabe », avoue-t-il avec reconnaissance. Entre un café et un éclat de rire, ils sont les maîtres de la vie quotidienne ».

« Avec les frères SMA qui m'ont accueilli, notamment le père Peter du Nigeria, Cyriac de Côte d'Ivoire et Matthias du Togo, et deux autres séminaristes, Florindo d'Angola et Patrick du Nigeria, nous avons commencé notre service caritatif avec les soeurs de Mère Teresa de Calcutta dans un centre pour personnes âgées et handicapées. Nous aidons les soeurs dans les petits et humbles services de la maison, nous nous consacrons aux enfants, et le langage du jeu surmonte toutes les barrières linguistiques. Par notre simple présence, nous essayons d'établir un lien avec les personnes que nous rencontrons dans les activités de la vie quotidienne ».

Je suis sur le point de commencer l'école proprement dite chez les Pères Comboniens dans le quartier de Zamalek, en faisant confiance non seulement à l'engagement personnel et à l'étude, mais aussi au souffle de l'Esprit Saint. Que dire », conclut le jeune Anselme, "le chemin me semble riche et plein de nouvelles opportunités où je peux me mettre au service et annoncer la présence de Dieu dans la vie de tous les jours".