Congo-Brazzaville: Donation - La Chine offre du matériel bureautique à la presse congolaise

L'ambassadeur de Chine au Congo, Mme Li Yan, a animé le 16 septembre à Brazzaville une conférence de presse pour restituer les résultats du forum sur la coopération sino-africaine qui s'est tenu récemment à Beijing en Chine, et offrir, par la même occasion, du matériel bureautique et informatique aux médias publics et privés.

A l'issue de l'entretien avec la presse nationale, madame l'ambassadeur de Chine a fait un don du matériel de bureau et informatique aux différents médias (Les Dépêches de Brazzaville, ACI, TV Congo, radio Congo, Nouvelle République, DRTV, Vox TV, Groupe Congo Média), constitué des ordinateurs, des onduleurs, des imprimantes, des encres, des photocopieurs, etc.

Avant la remise du matériel, madame l'ambassadeur a répondu aux préoccupations des journalistes sur des sujets liés à la coopération entre la Chine, l'Afrique et le Congo, notamment la tenue du 4 au 6 septembre à Beijing de la 9e conférence ministérielle du forum sur la coopération sino-africaine (Focac) et la visite d'Etat du président Denis Sassou N'Guesso.

LI Yan a mis à profit ces retrouvailles pour rappeler que le Forum a obtenu des résultats fructueux dans divers domaines. En outre, depuis la mise en place du Focac, la Chine a injecté une énergie forte à la croissance économique de ses partenaires.

Sous la direction du Focac, le volume des échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique et le stock d'investissement de la Chine en Afrique sont multipliés respectivement par 26 et par 100. 77 instituts Confucius et classes Confucius ont été créés en Afrique.

La Chine a envoyé des équipes médicales à 48 pays africains et plus de 230 millions d'Africains en ont bénéficié », a déclaré Li Yan, répondant à la question sur l'influence du Focac qui ne cesse de s'élargir depuis sa création en 2000.

« La coopération sino-congolaise est un bon exemple. La Chine demeure le premier partenaire commercial du Congo depuis dix ans consécutifs. Au moment où les relations sino-congolaises ouvrent de nouveaux chapitres, le navire hôpital effectue sa deuxième visite au Congo.

Ce qui démontre pleinement la particularité et le haut niveau des relations sino-congolaises. Nous sommes convaincus que cette visite importante fera rayonner l'amitié traditionnelle sino-congolaise et fera bénéficier les fruits de coopération à la population congolaise », a ajouté l'ambassadeur.

Signalons qu'un navire hôpital « Arche de la paix » de la marine chinoise arrive à Pointe-Noire sept ans après. « C'est un évènement important pour la coopération militaire et sanitaire entre la Chine et le Congo », a souligné la diplomate chinoise.

Parlant de l'avenir de la coopération entre la Chine et le Congo, et surtout de la prise de fonction du Congo en tant que coprésident du Focac, elle estime que son rôle donnera « une forte impulsion et apportera des opportunités historiques à la promotion de la coopération pragmatique bilatérale ».

Pour assurer la concrétisation des acquis du forum, l'ambassadeur a parlé de la création du comité de suivi du Focac. Par ailleurs, le secrétariat du comité de suivi organisera, le 24 septembre, une réunion pour échanger sur la mise en œuvre des acquis du Focac.

La partie chinoise et africaine organisera également la réunion de hauts fonctionnaires et les consultations entre le comité de suivi du forum et le corps diplomatique africain accrédité en Chine. « Grâce à ces mécanismes et canaux, la partie chinoise reste en étroite communication efficace avec la partie africaine sur la mise en œuvre des acquis du sommet », a assuré Mme Li Yan.

Dans son discours, l'ambassadeur a également restitué succinctement toutes les activités liées à la 9e conférence ministérielle du forum sur la coopération sino-africaine, la visite d'Etat du président Denis Sassou N'Guesso marquée par un tête-à-tête avec son homologue chinois, Xi Jinping. Sans oublier les échanges entre les épouses des deux chefs d'Etat, Antoinette Sassou N'Guesso et Peng Liyuan .