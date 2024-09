Congo-Brazzaville: Sécurisation des processus électoraux - Des experts attendus sur le terrain de la pratique

L'objectif visé par cette session de formation qui s'est clôturée, le 13 septembre, à l'hôtel Verdapolitan de Brazzaville est de doter ces ambassadeurs et artisans de paix des compétences qui leur permettront de bien faire le travail sur le terrain en matière de respect des droits de l'homme, de processus électoral et d'observation électorale internationale.

Initiée par l'Organisation pour la dynamique africaine (Odyaf), en partenariat avec le Réseau international des ambassadeurs et artisans de la paix (Riamapaix), la formation des observateurs des élections et des droits de l'homme a réuni 24 impétrants.

Trois jours durant, ces participants ont reçu de nouvelles connaissances techniques nécessaires, à travers plusieurs modules développés à cet effet par des spécialistes. Les notions apprises leur permettront désormais d'être utiles partout où ils pourront être envoyés et c'est donc sur le terrain de la pratique qu'ils sont attendus.

Durant la formation, les participants ont eu droit, à un cours élémentaire spécial, portant sur l'introduction et les généralités sur l'observation électorale. Dans le même sens, ils ont été édifiés sur les généralités, notamment sur la charte internationale des droits de l'homme, le cadre légal des missions d'observation électorale de l'Union africaine (UA), le processus électoral, la sécurisation des processus électoraux, sur les missions et le rôle d'un expert électoral, les documents et outils des experts électoraux, la rédaction et la présentation publique d'un rapport de l'observation électorale, et enfin, l'objectif et les destinataires privilégiés d'un rapport de l'observation électorale.

« Nous avons acquis des connaissances et nous avons la responsabilité de mettre en pratique sur le terrain ce qui nous a été enseigné. Désormais, une nouvelle voie professionnelle s'ouvre à nous dans le monde diplomatique et nous affichons notre fierté d'appartenir à la grande famille des observateurs internationaux et des ambassadeurs de la paix.

Nous espérons que beaucoup d'autres découvertes intellectuelles accompagneront notre vie ; que nous saurons construire une vie professionnelle riche. Pour cela, il nous faudra beaucoup travailler et démontrer notre engagement à remplir les missions diplomatiques des observateurs internationaux et des ambassadeurs de la paix... », s'est réjoui l'un des promus, coordonnateur de la 2e promotion.

Clôturant la formation, le président du Conseil supérieur des églises de réveil au Congo, le pasteur Dr Germain Loubota, s'est dit satisfait, indiquant qu'hier il fallait, en ce qui concerne les élections dans notre pays, compter sur les observateurs venant de très loin, puisque nous sommes à une deuxième session ; le Congo, notre pays, pourra enfin bénéficier d'un vivier d'observateurs internationaux formés qui seront utiles pour les élections dans notre pays.

Comme vous le savez, a-t-il fait savoir, notre pays a quand même la bénédiction d'avoir régulièrement ces élections depuis que nous avons prôné le chemin de la démocratie. Avec une telle initiative, le Congo n'attendra pas seulement l'approche où la proximité des élections pour pouvoir former les observateurs.

« Je déclare seulement ma joie de vous voir intéresser à la chose qui est la plus importante pour nous en Afrique, l'éducation à la culture de la paix et vous, vous êtes des agents, des ambassadeurs, des artisans de paix ; vous êtes des observateurs internationaux des élections et des droits de l'homme, parce que vous observez aussi les droits de l'homme. C'est en cela que votre travail est un travail quotidien... », a indiqué pour sa part le président fondateur du bureau exécutif du Riamapaix, le Dr Rabby Trésor Koffi Aubenas.

Le deuxième temps fort est la remise des certificats aux participants. Les trois premiers vont bénéficier d'une bourse spéciale pour aller faire un stage dans un pays de leur choix. Outre cette innovation, ils auront le privilège de faire également partie intégrante du Conseil africain des experts électoraux. A noter qu'une autre formation similaire est prévue pour les tout prochains jours, et sera animée par les mêmes spécialistes.