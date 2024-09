Congo-Kinshasa: Meurtre à l'école Madame-de-Sevigné - WILPF-RDC appelle à cultiver la culture de la paix chez les enfants

La Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté en République démocratique du Congo (WILPF-RDC), chapeautée par Me Lisette Mavungu, est consternée à la suite du drame qui s'est produit récemment à l'école Madame-de-Sévigné dans la commune de Limete à Kinshasa, où un élève âgé de 13 ans a poignardé deux de ses camarades dont l' un a succombé de ses blessures et l'autre admis jusqu' à maintenant dans une institution hospitalière de la place pour des soins médicaux .

WILPF - RDC qui prône la paix et encourage la non-violence en milieux scolaires condamne cet acte criminel. Mieux vaut prévenir que guérir, dit - on, afin d' éviter des situations dramatiques pareilles dans les écoles de la ville, cette organisation non gouvernementale pacifiste et féministe exécute depuis près de trois années un projet intitulé " Education à la culture de la paix " , et a implanté plusieurs clubs de paix dans certaines écoles dans les quatre districts de la capitale RD congolaise.

Ainsi, à travers des activités culturelles, notamment les pièces de théâtre, les chansons et les poèmes, les élèves contribuent énormément à la prévention et la médiation des conflits entre les condisciples mais aussi au sein de leur communauté. D'aucuns parmi eux sont devenus ambassadeurs et ambassadrices de la paix.

Tout en condamnant la violence sous toutes ses formes, WILPF croit dur comme fer qu'en inculquant dès le bas âge aux enfants la notion de la culture de la non-violence, ils seront des adultes épris de paix et de valeurs pour contribuer au développement du pays.