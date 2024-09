Nigeria: Itana s'associe à Accelerate Africa pour aider les startups à se développer

Itana, la zone franche numérique du Nigeria, s'associe à Accelerate Africa pour soutenir les entreprises émergentes qui se développent en Afrique.

La zone numérique d'Itana offre des incitations en matière de fiscalité, d'immigration, de services bancaires et de réglementation pour les entreprises technologiques internationales.

Accelerate Africa offre un soutien aux startups en phase de pré-amorçage et d'amorçage dans les domaines de la narration, du développement d'équipes, de la croissance des produits et de la collecte de fonds.

Itana, une zone franche numérique nigériane dédiée à l'accélération de l'économie numérique africaine, s'est associée à Accelerate Africa pour fournir aux entreprises émergentes les outils, les réseaux et le soutien dont elles ont besoin pour se développer sur le continent.

La zone numérique d'Itana permet aux entreprises technologiques et de services mondiales et panafricaines d'opérer en Afrique, en offrant des incitations en matière de fiscalité, d'immigration, de services bancaires et de réglementation. Elle comprend également une communauté de résidence numérique, une place de marché pour les vendeurs et des plans pour un nouveau campus à Lagos, l'Itana District.

Accelerate Africa, un programme d'accélérateur de pré-amorçage et d'amorçage, soutient les startups dans la narration, le développement de l'équipe, la croissance du produit et la collecte de fonds. Le partenariat permet aux startups participantes de s'inscrire dans la zone Itana, ce qui leur donne accès à l'infrastructure, au soutien réglementaire et aux ressources communautaires d'Itana.

%

Points clés à retenir

Le partenariat entre Itana et Accelerate Africa offre aux startups un accès direct à l'infrastructure et aux ressources numériques d'Itana, ce qui leur donne un avantage concurrentiel sur le marché. Avec le soutien financier de l'AFC, cette collaboration vise à stimuler la croissance et l'innovation dans l'écosystème entrepreneurial africain, en soutenant les startups à partir de la base.

L'Africa Finance Corporation (AFC), un partenaire clé, fournira un soutien financier, garantissant que le programme dispose des ressources nécessaires pour stimuler la croissance et favoriser un changement transformateur dans l'écosystème entrepreneurial africain.