Afrique du Nord: Le Caire - Ouverture du Congrès de l'Union arabe du bénévolat avec la participation du pays

Le Caire — Les travaux du Congrès de l'Union arabe du bénévolat se sont ouverts, dimanche soir au Caire, avec la participation de plusieurs pays arabes, dont le Maroc. Organisé dans le cadre la Journée arabe du volontariat, célébrée le 15 septembre de chaque année, ce congrès est tenu sous le thème "Le rôle des médias dans le développement du bénévolat".

Le Maroc est représenté à cet événement par une délégation composée notamment du directeur du Centre marocain du volontariat et de citoyenneté, Mohamed Asfour, ainsi que des chercheurs, universitaires et acteurs associatifs. Cette manifestation sera marquée par un hommage à des figures de proue du bénévolat, la signature de conventions internationales et arabes pour le renforcement de la coopération dans ce domaine et l'organisation de visites visant à faire la lumière sur des expériences dans le domaine du bénévolat en Egypte.

Au menu de ce congrès, figure également l'organisation d'un colloque sur les médias et leur rôle dans la diffusion de la culture du bénévolat dans le monde arabe et la mise en avant du bénévolat au niveau continental, ainsi que l'examen des spécificités de l'action sur le terrain en la matière.

Ouvrant les travaux du congrès, le président de l'Union arabe du bénévolat, Yousef bin Ali Al-Kadim, a indiqué que le choix du thème de la Journée arabe du volontariat vient rendre hommage à la contribution majeure des médias dans la promotion de la culture du bénévolat, notant que le programme de l'événement prévoit une conférence portant sur leur rôle majeur dans ce domaine.

A cette occasion, M. bin Ali Al-Kadim a annoncé le lancement d'un nouveau projet sous le slogan "Le Volontaire Retraité", destiné aux volontaires pionniers retraités qui ont marqué de leur empreinte le travail communautaire dans 12 spécialités.

Crée à Doha en 2003, l'Union arabe du bénévolat est une organisation non-gouvernementale qui comprend les instances, organisations, associations et centres qui s'intéressent à l'action bénévole. Elle vise à soutenir la jeunesse arabe dans la réalisation de ses projets et activités bénévoles au service de leurs sociétés et à appuyer la créativité bénévole dans les pays arabes.

L'Union aspire à s'ériger en un projet arabe global via des programmes et des initiatives bénévoles spécifiques à même de contribuer au développement de la conscience collective, de manière à permettre la construction d'une société imprégnée de la culture du bénévolat.